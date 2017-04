YouTube: Natalia Málaga dejó mal parado a Tito Navarro en debate por Juegos Panamericanos 2019

YouTube | El último sábado en el programa ‘La Revista Sábado’, conducido por Nicolas Lucar, se tocó el tema de los Juegos Panamericanos 2019 y se invitaron a diversas figuras del deporte, periodismo deportivo y la política.

El pleno debate, fueron Natalia Málaga y Tito Navarro quienes encendieron la polémica cuando el experimentado hombre de prensa comentó sobre la actualidad que vive el país.

“Esa gente que controla la organización (Juegos Panamericanos) no tiene sentimientos humanos […] El Perú está arruinado, económicamente está arruinado, en el Perú nadie invierte. En el Perú hay 8 millones que saben lo que es agua pero no la tienen. Sin embargo, nos hablan que nos van a multar con 50 millones de dólares si no organizamos los Panamericanos”, dijo Tito Navarro.

Natalia Málaga respondió aduciendo que el país no se podría recuperar en caso lo sancionen por abandonar la organización: “Imagínese 20 años sin deporte”, dijo para luego preguntarle a Navarro: “¿Qué va comentar usted?”.

“Para mí el deporte es un hobbie”, respondió Tito Navarro sin pensar que quedaría mal parado segundos después.

“Entonces no deberías estar aquí opinando. Acá debería estar él que siente el deporte y no usted que lo hace de hobbie. Está de más”, puntualizó Natalia Malága.

