YouTube: lamentable nocaut causa la muerte del boxeador Tim Hague

El pasado viernes 15 de junio, lo que parecía ser un gran evento deportivo terminó en catástrofe. El veterano pugilista y expeleador de MMA, Tim Hague, perdió la vida a causa de un fuerte golpe en su enfrentamiento contra el canadiense Adam Braidwood, dejándolo en muerte cerebral y finalmente su fallecimiento. Un video de YouTube muestra cómo fue el duro golpe.

Luego de haberse retirado de la MMA tras sufrir una conmoción cerebral en una pelea (2011), Tim Hague decidió tomar un descanso y luego empezar su carrera como pugilista.

La última pelea de Tim Hague se une a casos similares de luchadores que perdieron la vida en el ring o durante su recuperación en un hospital, así como el estadounidense Davey Moore en 1963, el venezolano Carlos Barreto en 1999 y del panameño Pedro Alcázar en 2002.

Tras confirmarse el penoso fallecimiento de Tim Hague, Adam Braidwood publicó un video en redes sociales, donde cuenta cuáles son sus sensaciones tras lo ocurrido. “Eramos amigos”, señaló. “Habíamos hablado de hacer una hermosa pelea para todos”.

“Todos me vieron celebrar, pero nadie me vio levantarlo, llevarlo al rincón y decirle que lo amaba”, dijo Braidwood con profunda tristeza.

“Descansa en paz hermano vivirás en mi corazón por siempre. Pelearé por nosotros dos ahora, sé que eso es lo que hubieses querido”, finalizó el último rival de Tim Hague.

Rip brother you will live in my heart forever. I will fight for us both now, I know that's what you would have wanted. pic.twitter.com/H682h6rwJu