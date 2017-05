Fue noqueado cuando ya había sonado la campana, pero su tío cobró venganza

EL último sábado se enfrentaron José Uzcategui y Andre Dirrell por el título súper mediano interino del Federación Internacional de Boxeo, pero lo que debía ser un gran espectáculo, terminó de la peor manera.

Todo sucedió en los segundos finales del octavo round, cuando el venezolano no midió y golpeó a su rival una vez la campana había sonado, por lo que fue descalificado.

Andre Dirrell no se pudo levantar más y pese a que Uzcategui acudió a pedirle disculpas con un rostro que evidenciaba su pena, no se les fueron aceptadas.

Pero la historia no concluyó ahí, pues el tío de Dirrell, Leon Lawson, buscó al pugilista latino hasta su esquina y le propinó una serie de golpes en la cara. Uzcategui solo atinó a protegerse.

Tras la gresca, José Uzcategui conversó con la prensa y aseguró que no fue su intención agredir a Andre Dirrell fuera del tiempo reglamentario.

“Tiré una combinación de tres golpes y no escuche la campana. No fue me intención pegarle. El tercer golpe no era tan fuerte, me sorprendió que no se pudo levantar”, dijo Uzcategui.

Más tarde Andre Dirrell también se dio unos minutos para conversar con los periodistas e indicó que no considera que que su contendiente lo haya goleado tardíamente adrede e incluso ofreció disculpas por el actuar de su tío.

“Lamento lo que hizo mi entrenador. Él es mi familia…estaba preocupado. Él me quiere y se preocupa por mí, por favor perdónenlo”, comentó Dirrell.

Las acciones del tío Leon Lawson le costaran caro, pues la policía Maryland lo anda buscando.

La policía ya busca a León Lawson Jr tío de André Dirrell tras la agresión que cometió hacia Uzcátegui reporta KnuckleheadSean

José Uzcategui vs Andre Dirrell – en español