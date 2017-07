Conor McGregor se burló a Floyd Mayweather sobándole la cabeza

YouTube. Este viernes fue el cuarto y último careo entre Conor McGregor y Floyd Mayweather, en donde el luchador irlandés se mostró más agresivo que nunca y hasta se atrevió a tocar al estadounidense para burlarse de su cabeza.

Mientras McGregor iba despotricando a diestra y siniestra, se le acercó por detrás a Mayweather y tocó su cabeza para posteriormente sobarla y decirle que era un “estúpido calvo”.

Floyd Mayweather tomó las cosas con calma y solo atinó a reírse. Más tarde dijo que “las payasadas de McGregor no me han afectado. Soy un gorila y me gusta comerme a luchadores como él”.

Mayweather, campeón mundial en cinco categorías: superpluma, ligero, superligero, welter y superwelter, se medirá con McGregor, que nunca ha hecho una pelea de boxeo profesional, en un combate bajo las reglas del pugilismo el próximo 26 de julio.

El boxeador estadounidense ganará una bolsa cercana a los 300 millones de dólares y el peleador irlandés obtendrá una de alrededor de 100 millones.

Las imágenes de lo sucedido fueron publicadas en YouTube. En esta nota te dejamos el video, así que no te lo pierdas.

Así fue el careo entre Conor McGregor y Floyd Mayweather. (Video: YouTube)