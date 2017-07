Peruana batió récord de lanzamiento de martillo en Mundial de Kenia

La deportista peruana Ximena Zorrilla realizó una destacada participación en el Mundial de Atletismo en la modalidad de lanzamiento de martillo. La joven compatriota consiguió romper el récord nacional Sub 18 en el campeonato internacional realizado en Nairobi, Kenia.

Ximena Zorrilla consiguió un lanzamiento de 63.77 metros, superando a su compatriota Ana Vásquez con 61.19 metros que obtuvo en octubre del 2012 en Mendoza, Argentina. En ese sentido, la deportista peruana consiguió clasificar a la ronda final de su disciplina.

Cabe destacar que la peruana Ximena Zorrilla tuvo en la tabla general el séptimo mejor registro. El mejor lanzamiento de martillo en el Mundial de Kenia fue de la cubana Yaritza Martínez con 67.90 metros.

La gran final de lanzamiento de martillo, donde participará nuestra compatriota Ximena Zorrilla, se realizará este sábado 15 de julio a las 8:30 am. A continuación dejamos la participación de los peruanos en el Mundial de Kenia:

13 de Julio:

8.40 am – 400 metros con vallas (eliminatorias). Luis Elespuru

9.40 am – 800 metros planos (semifinal). Marco Vilca

14 de Julio:

10.35 am – 2,000 metros con obstáculos (final – femenino) Verónica Hilario

15 de Julio:

8.30 am – Lanzamiento de Martillo (final – femenino) Ximena Zorrilla

1.35 am – 10,000 metros marcha (final – masculino) Hilmar Díaz

2.45 am – 5,000 metros marcha (final – femenino) Marilú Andía y Emily Villafuerte