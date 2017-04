WWE WrestleMania: tristes e imperdibles imágenes de la despedida de The Undertaker

Quedará para la posteridad que un domingo 2 de abril finalizó una era en la lucha libre en entretenimiento. Se ha retirado The Undertaker con una lamentable derrota en WrestleMania, de la muchos fanáticos hablarán y criticarán en los próximos años.

El ‘Enterrador’ se despidió de manera emotiva de los presentes en el Camping World Stadium y el tierno beso a su esposa y sus hijos antes de subir la rampa no hace más que confirmar lo que ya se temía desde hace varios meses.

El esta nota te dejamos una galería fotográfica con lo mejor del adiós de The Undertaker, así que no te lo pierdas. Acuéstate, intenta no llorar. Llora.