Wings for Life World Run: a correr por los que no pueden

Wings For Life World Run es una carrera benéfica organizada por Red Bull y la fundación Wings For Life, con el objetivo de recaudar fondos para buscar la cura a las lesiones en la médula espinal.

El formato de esta competencia es único: no hay una línea de llegada fija, sino que los runners corren por delante del Meta Móvil que parte a los 30 minutos de haberse iniciado la carrera. Una vez que son alcanzados por el auto que viaja a una determinada velocidad constante, termina la carrera para ellos.

Este 7 de mayo del 2017 miles de runners alrededor del mundo se pondrán en marcha para correr en una de las veinticinco carreras benéficas que se disputan al mismo tiempo en los cinco continentes y en el Perú podremos tomar parte esta vez descargando la aplicación y corriendo en simultáneo desde las 6 de la mañana.

Este año, serán además siete nuestros compatriotas los que correrán en distintas locaciones. En Chile nos representarán Manuelito Figueroa, Stalin Carrasco y Nancy Huallanca. En España estará Ángel Cuenca; en Holanda Jhon Villalobos y Charles Ayala, ganador del WFL en Lima el año pasado y por último en Noruega correrá Emerson Trujillo, quien ganó el WFL de Holanda en el 2016.

En el Perú puedes correr con la aplicación y apoyar a la causa

En esta oportunidad, en el Perú podremos correr descargando gratis la aplicación Wings for Life World Run desde Google Play y el App Store.

La aplicación hace que sea fácil unirse a la carrera mundial que busca la cura de lesiones de médula espinal. Este año uno decide dónde y cómo correrla. Ya sea individualmente o siendo parte de las carreras organizadas en distintas ciudades del mundo. De cualquier manera, descargando la aplicación también podrás experimentar cómo el “Meta Móvil” te persigue.

La edición 2017 de la aplicación ofrece a los participantes más opciones que nunca y cuando lo uses, tu nombre aparecerá en la lista de resultados globales. La aplicación de Wings for Life World Run en el teléfono permite correr en cualquier lugar del mundo.

Si aún no te has inscrito en la edición 2017 de Wings for Life World Run este domingo 7 de mayo, el momento es ahora. La aplicación ya está disponible para descarga en la App Store o Google Play. Mayor información en: www.wingsforlifeworldrun.com