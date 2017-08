The Color Run Entel 5K regresa a Lima en septiembre

The Color Run Entel o también conocida como “The Happiest 5K on the Planet” en más de 52 países, que celebra el deporte, la felicidad y el entretenimiento, viene preparando para realizar su tercera edición el domingo 10 de septiembre.

El éxito de The Color Run se basa en ser un evento running único, el cual tiene como fin simbolizar la alegría creando un ambiente ameno donde los asistentes participen de manera libre y sin competir los 5k.

La ausencia de cronometraje respalda la diversión como principal atractivo y la temática de poder pintarse de colores con los demás participantes durante la maratón le asegura al público asistente y corredores pasar un día de lo mejor de principio a fin.

La Costa Verde fue elegida nuevamente como escenario para la tercera edición. La carrera dará inicio a las 9:30 a.m. con una nueva temática Tropicolor con un formato de día, más colorido y entretenido.

Los kits de la maratón estarán en preventa a partir del martes 1 de agosto en Teleticket y de manera online a través de la web Welcu.com (stock limitado).

El costo de la preventa será de 60 soles y después de terminado ese stock el precio aumentará a 70 soles. Los kits (compuestos por una bolsa tipo mochila, la polera oficial del evento, una pulsera que sirve como entrada para poder ingresar al evento y un sachet individual de polvos de colores para la maratón) podrán ser recogidos a partir del 10 de agosto en C.C. Real Plaza Salaverry y el 18 de Agosto en Plaza Lima Sur Chorrillos.

Al inicio de la carrera se realizará un calentamiento animado para todos los participantes y asistentes. Al finalizar, habrá una celebración por el logro de los 5K en la fiesta final llamada “Festival del Color”.