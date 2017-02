Super Bowl: Lady Gaga protagoniza memes tras su show de medio tiempo

Lady Gaga iluminó este domingo el estadio de la Super Bowl con una actuación vibrante que no incluyó grandes gestos contra el presidente de EEUU, Donald Trump, pero sí mensajes patrióticos y sutiles referencias a la integración de grupos como los homosexuales, los afroamericanos o los latinos.

Con saltos al vacío, juegos pirotécnicos y hasta 300 drones que dibujaron estrellas a sus espaldas, la cantante estadounidense prefirió el espectáculo a la polémica en su actuación de la gran final de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL).

Y como no podía ser de otra manera, los memes hicieron de las suyas en redes sociales. En esta nota te dejamos una galería fotográfica como los mejores, así que no te los pierdas.

BREAKING: Tom Brady just got picked again by Lady Gaga… #ranSB51#rannfl#riseuppic.twitter.com/EYxOF7LEEf