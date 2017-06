Stunt Rider Oficial de KTM anuncia llegada al Perú de Expomoto 2017

Grupo Socopur, representante en el Perú de la marca austriaca de motocicletasKTM, anunció la próxima llegada a nuestro país del piloto de Stunt oficial de la marca, Rok Bagoros, quien es mundialmente reconocido por sus arriesgadas acrobacias sobre dos ruedas.

El piloto esloveno, quien viene preparándose para lo que será su participación en la próxima edición de la Expomoto 2017 a realizarse en julio en el Jockey Club del Perú, calienta motores con la producción y lanzamiento de un cortometraje donde pone a prueba la potencia y versatilidad de la nueva KTM Duke 690.

El video ‘Ride and Slay’ es un homenaje al Stunt-riding y nos muestra cómo el piloto oficial de KTM, ‘sobrevive’ el camino de la muerte para alcanzar la gloria. Durante los cuatro días del rodaje en los terrenos de la fábrica de aluminio Talum Kidricevo en Eslovenia, Rok se enfrenta a las fuerzas del mal con la ayuda de todos los trucos clásicos y nuevos de la escuela de stunt.

El cortometraje ‘Ride and Slay’ no es solo una película que representa la fantasía de Rok Bagoros, sino también un nuevo concepto de un cortometraje de estilo libre con personajes alocados y efectos especiales al estilo Hollywood. Esto viene a ser un preámbulo de lo que será la presentación de los nuevos modelos 2017 de la línea Street de baja cilindrada de KTM que próximamente se lanzarán en Perú.

Los modelos 2017 de la marca KTM como la Duke 200, Duke 250, Duke 390, RC200 y RC390 arriban a nuestro país para revolucionar este segmento y poner a disposición del consumidor una máquina completa de tecnología, performance y mucho estilo.

“Empezamos a grabar en 2013, pero tuve que hacer un alto porque me rompí los ligamentos de rodilla durante un espectáculo en Austria. Después de esa caída me tomó tres años volver a mi máximo nivel de stunt. Por supuesto, durante este período me surgieron nuevas idas y nuevos trucos, así que decidimos hacer una nueva película… El estrés en el rodaje fue muy alto y algunos trucos eran prácticamente imposibles de realizar en la escena, un golpe en la cabeza fue muy doloroso, pero el peligro era sólo ficción”, explica Rok.

Durante el video podremos ver a Rok lograr impresionantes maniobras sobre su motocicleta KTM Duke 690, una de las más potentes de esta línea que en 2017, durante la cacería que emprende Tonia, la jefa malvada contra él. Sin embargo, la moraleja es que cuando sigues tu pasión más grande, llegas a ser intocable.