Shaquille O'Neal da a conocer su pie derecho y causa terror en redes sociales

Shaquille O Neal, uno de los mejores basquetbolistas de la historia y superestrella de la NBA, sorprendió este fin de semana cuando se sacó el zapato derecho para mostrar su pie en vivo y en directo.

“Quizás esto pueda herir algunas sensibilidades”, dijo antes de descubrirse la media y ‘asustar’ a todos los presentes en el set y a quienes lo estaban viendo por televisión.

En cuestión de minutos el pie Shaquille O’Neal se viralizó en todas las redes sociales y hubo algunos que no se demoraron en hacer algunos memes y jugar con divertidos gifs.

@NBAonTNT @Shaq feet look like he has been getting a pedicure with jackhammer pic.twitter.com/5I85jdlkg7