Remigio Huamán se ubicó en el Top 5 del High Trail Vanoise de Francia

El fondista peruano Remigio Huamán logró ubicarse dentro de los cinco primeros en el High Trail Vanpise de Francia, campeonato de Skyrunning, en la modalidad Ultra. Cabe señalar que él fue el único sudamericano en recorrer los 70 kilómetros y 5.400 metros de desnivel, superando a atletas que eran favoritos.

“Fue muy difícil mandarme a correr 70 kilómetros en montaña con tanto desnivel tras no haber descansado nada ni haberme alimentado bien. Pero ahí estaban los mejores, el campeón mundial Luis Alberto Hernando, el ruso Dmitry Mityaev y otros grandes corredores”, cuenta Remigio Huamán. “Comencé un poco rezagado, pero después corrí parejo con ellos. Al llegar a la nieve, me sacaron ventaja y poco después sentí que mi cuerpo ya no respondía”, agregó.

“Desde el kilómetro 20 hasta el 50 fue un calvario para mí. Nunca me había sentido así en una carrera. Sentía que me desvanecía y no sabía qué hacer: solo seguir hacia adelante hasta un punto de hidratación. Tras comer algo de fruta, mi cuerpo empezó a despertarse. Estaba en el puesto 6, vi al francés Nicolas Martin y di todo lo que pude. A falta de 4 kilómetros, lo alcancé y luego pude superarlo”, agrega.

Regimio Huamán compitió codo a codo con grandes referentes, sin embargo, quedó dentro del Top 5 con un tiempo de 9 horas 6 minutos y 21 segundos.

“En estas carreras, la cabeza es lo que te hace terminar. Físicamente mi cuerpo ya no podía, lo que me hacía avanzar era mi motivación: mi familia, que a miles de kilómetros estaba siguiendo mis pasos. Además, ¿cómo iba a abandonar si soy imagen de Perú? Yo me repetía: ‘si abandono, lo hago desmayándome’. En mi cabeza, solo pasaba terminar la carrera y dejarlo todo por mi país”, agregó.