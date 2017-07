Parley, una colección que ama los Océanos

Estudios recientes indican que más de 18 millones de kilos de plástico se han acumulado y se encuentran flotando en el Océano Pacífico Norte. Este plástico viaja miles de kilómetros, afectando el ecosistema del mar y contaminando a los peces por las toxinas que libera.

Este escenario hizo que el apasionado de los océanos, Cyrill Gutsch, fundara en el 2012 la Asociación Parley for the Oceans, para luchar a favor de la preservación de los ecosistemas marinos. Es aquí donde adidas se convierte en un fiel colaborador, y deciden juntos unir esfuerzos y crear una genial y sostenible colección 100% fabricada con materiales plásticos recolectados del mar. Es así que se utilizan un promedio de 11 botellas de plástico para cada par.

La famosa colección Parley utiliza un promedio de 11 botellas de plástico para cada par de zapatillas y ofrecen las mismas posibilidades y la misma duración que el material textil habitual; lo que permite ofrecer un alto rendimiento para running.

“Cuando empezamos con Parley for the Oceans, las marcas no nos querían escuchar porque pensaban que éramos unos locos. Ahora, con el lanzamiento tan fuerte de nuestra colaboración con adidas, muchas marcas llaman a nuestra puerta. Nosotros luchamos por hacer que Parley Ocean Plastic sea tendencia y se convierta en algo altamente atractivo, no sólo para la industria deportiva, sino para todo el panorama de la moda. Las marcas se dan cuenta de lo que los consumidores esperan de ellas y nada resulta más atractivo que salvar vidas. La intención es el nuevo lujo”, precisa en una de sus entrevistas Cyrill Gutsch, Fundador de Parley for the Oceans.

Esto refleja el compromiso tanto de la marca deportiva, como de la Fundación Parley for the Oceans con los océanos, a través de un enfoque mutuo en la implementación de la estrategia Parley A.I.R. – evitando el plástico virgen, interceptando el desecho plástico y rediseñando nuevas alternativas; retando al status quo juntos, un paso a la vez.

Actualmente los océanos están muriendo a causa de la actividad humana, pero de acuerdo con adidas, y con muchos de nosotros, todavía no es demasiado tarde para salvarlos. “Sólo la creatividad y la colaboración acabarán con la contaminación plástica marina. Si no logramos limpiar el plástico y detener la continua contaminación de los océanos, nos enfrentamos a la posible extinción de muchas especies de vida marina y a la interrupción de todo el ecosistema. Es por esto que adidas y Parley trabajan de la mano para disminuir el impacto ambiental en los productos que comercializa con una línea sustentable”, afirma Mathias Amm, Director de la Categoría Producto para adidas Running.

Acota además, que las nuevas adiciones a la colección adidas x Parley son otro paso en el camino por crear un millón de pares de UltraBOOST hechos con plástico marino reaprovechado, ya que como marca global, tienen la responsabilidad de ayudar a cambiar el mundo para mejor.

¿Qué busca la colección Parley con esta inspiradora campaña?

Evitar. No más bolsas de plástico. No más partículas de plástico. Y próximamente, no más plástico virgen en nuestra cadena de producción.

Interceptar. Ya estamos recolectando desechos marinos y evitando que el plástico llegue a los océanos. Pero el cambio depende de todos nosotros.

Rediseñar. De la mano con Parley, estamos reinventando la reducción de plásticos nuevos métodos. Nuevos materiales. Un nuevo futuro.

Cada diseño de la línea Parley ofrece un funcionamiento óptimo y por ejemplo, la nueva colección UltraBOOST X Parley dirigido a los amantes del mundo running, incluye entre sus principales beneficios tecnológicos:

Primeknit – envuelve el pie para brindar un confort y ajuste ligeros; hecha a partir de un 95% Parley Ocean Plastic™

Sistema ajustable de talón – construcción de apoyo en el talón, diseñada para permitir una moción libre del Aquiles

Sistema de torsión – hecho a partir de una fuente renovable, el sistema apoya la flexión natural del pie desde el talón hasta los dedos

Suela exterior de goma – con un agarre superior que se adapta a la pisada de cada corredor al moverse en armonía con el boost para brindar un viaje más suave y flexible

BOOST – confort y amortiguación líderes en la industria y ultra-receptivos que almacenan y retornan la energía cada vez que el pie toca el suelo

UltraBOOST X Parley también presenta un Arco Adaptable, asegurando libertad de movimiento durante una carrera, para brindar confort y soporte aumentados.