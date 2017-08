París 2024: se decidió sede de próximos Juegos Olímpicos

Por: Redacción Peru.com

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, consideró este martes que el acuerdo alcanzado entre el Comité Olímpico Internacional (COI) y Los Ángeles para que esa ciudad organice los Juegos de 2028, lo que despeja el camino para que “París acoja los de 2024”:https://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Olimpicos_de_Verano_de_París_2024, es una etapa “muy importante” para la candidatura parisina.

El mandatario francés, según el comunicado del Elíseo, sigue “muy comprometido” para hacer ganar la candidatura de su país “con todos los franceses, los deportistas” y el conjunto de actores movilizados.

París y Los Ángeles, tras la retirada de Hamburgo (Alemania), Roma y Budapest, eran las únicas aspirantes a albergar la edición de 2024, pero la asamblea olímpica acordó en julio explorar la posibilidad de un reparto entre ambas de las dos próximas sedes, a condición de que hubiera consenso.

La capital francesa siempre ha defendido que su proyecto está hecho a la medida de 2024, por lo que la negociación estaba pendiente de la postura de su rival estadounidense.

El acuerdo anunciado este lunes debe ser ratificado el próximo 13 de septiembre en Lima por la asamblea o Sesión del COI, donde se espera que se tome la decisión histórica de conceder dos Juegos Olímpicos a la vez.

La alcaldesa parisina, la socialista Anne Hidalgo, señaló este lunes en un comunicado que ese pacto refleja que el diálogo entre el COI y las dos ciudades candidatas va por el buen camino, y se mostró confiada en que antes de septiembre pueda cerrarse un acuerdo que beneficie a todas las partes.

El copresidente de la candidatura parisina, Tony Estanguet, destacó en esa nota que París 2024 está “orgulloso” de trabajar con el COI y con Los Ángeles para llegar a una “solución positiva para ambas ciudades, los Juegos y el movimiento olímpico en su conjunto para 2024 y 2028”.

“Esta mañana estamos más que nunca #Preparadospara2024. Orgulloso de formar parte del equipo @Paris2024. Los Juegos se acercan a Francia”, dijo este martes en Twitter.

