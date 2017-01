Michael Schumacher cumple 48 años en medio de una gran incertidumbre por su salud

Un 3 de enero de 1969 nacía en el pueblo de Hürth-Hermülheim, Alemania el piloto más exitoso de a Fórmula 1 y uno de los mejores en la historia del automovilismo: Michael Schumacher, quien actualmente se encuentra en un estado de salud delicado producto de un trágico accidente cuando esquiaba en los Alpes hace poco más de tres años.

Fue en el lejano 1991 cuando el piloto alemán debutó en el Gran Premio de Bélgica, el mismo en donde obtendría su primera victoria un año después a bordo de un Benetton.

En 1994, Michael Schumacher toca la gloria por primera vez de la mano de la escudería francesa tras batallar en un duro campeonato con Damon Hill.

Tras repetir el plato en 1995, decide enrolarte en las filas italiana de Ferrai en donde pasó más de una aventura.

Sufrió una dura sanción en el 97’ por envestir a Villenueve, luchó palmo a palmo con el finlandés Hakkinen y tuvo un accidente en el 99’ que casi le cuesta la carrera en 4 duros años que parecían acabar con su paciencia.

En el 2000 tocaría la gloria nuevamente tras renovar con Ferrari y lo volvería a hacer cuatro veces seguidas más para tener en su palmarés 7 títulos mundiales, el mayor logro de un piloto en la Fórmula 1.

Habían pasado las festividades navideñas del 2013 y el heptacampeón mundial de la Fórmula 1 había decidido ira los Alpes con su familia pasa esquiar como todos los años; sin embargo, de una forma increíble sufrió un terrible accidente del cual hasta hoy no se recupera.

Michael Schumacher se cayó y estrelló su cabeza contra una piedra. Tan fuerte fue el golpe que el casco que llevaba se rompió y le ocasionó un severo traumatismo. De inmediato, Schumacher fue traslado a una clínica cercana.

Tras meses internado, los médicos tomas la decisión de enviar a Michael Schumacher a su casa para que siga su tratamiento. Eso sí, sin poder valerse por sí mismo.

Su estado sigue siendo un misterio celosamente guardado por ese entorno que no rehuye las cámaras cuando se trata de acompañar a Mick a un circuito o de asistir a un homenaje a Michael Schumacher, pero que se cierra cuando siente vulnerada su privacidad.

“Somos conscientes de que, para algunos, es difícil de entender, pero actuamos así de completo acuerdo con la opinión al respecto de Michael y agradecemos su comprensión”, dijo hace unos días la mánager el ‘Schummi’ en un comunicado.

We wish you a happy new year, full of joy and confidence! Wir wünschen euch ein glückliches neues Jahr, voller Freude und Zuversicht! pic.twitter.com/J1nq30ePqb