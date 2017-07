Michael Phelps compitió contra un tiburón: ¿quién ganó y cómo se hizo la carrera?

Michael Phelps confesó este fin de semana que nadar contra un tiburón fue uno de los retos “más difíciles” de su vida, debido a las bajas temperaturas del agua y las altas expectativas que había generado. “¿La revancha? La próxima vez… en aguas más calientes”, tuiteó el medallista olímpico en su cuenta de Twitter.

Wooohooo!!! @SharkWeek 2017 with @MichaelPhelps is finally here and it's going to be epic!!! Tune-in tonight at 8pm to watch on @Discovery pic.twitter.com/C2g6Wi0g1Z