Manny Pacquiao no verá la “aburrida” pelea entre Floyd Mayweather vs Conor McGregor

Uno de los mejores pugilistas del mundo, Manny Pacquiao, confirmó en una entrevista a Yahoo Sports que no verá la pelea entre Floyd Mayweather vs Conor McGregor el próximo 26 de agosto en el T-Mobile Arena de Las Vegas. El campeón de UFC tendrá un enfrentamiento con el multicampeón que tiene una marca de 49-0.

“La verdadera pelea y la mejor pelea es Golovkin vs Canelo”, señaló Manny Pacquiao en entrevista. “Esa es la pelea que estaré viendo. McGregor no tiene ninguna posibilidad en esta pelea. De hecho, podría ser muy aburrido. No hay manera de que sea capaz de dar un golpe significativo a Floyd. ¿Cómo podría? No tiene experiencia profesional en el boxeo”, señaló.

Cabe señalar que, hace algunos meses atrás, Manny Pacquiao también se ofreció a pelear con Conor McGregor. Aparentemente, sus prioridades cambiaron y tiene otras peleas más importantes para ver.

Floyd Mayweather y Conor McGregor oficializaron su pelea para el próximo 26 de agosto en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Además, salieron los precios estrepitosos para ver la gran rivalidad entre ambos, que van desde los 2003 hasta los 78008 dólares.

Cabe mencionar que el boleto más caro está ubicado al lado del ring, a pocos metros del ring. Por otro lado, la entrada más barata está ubicado en la esquina de una tribuna. Cabe señalar que para este duelo solo habrá aforo para 20 mil personas.