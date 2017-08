Justin Gatlin se arrodilló ante Usain Bolt tras ganarle en los 100 metros

El atleta estadounidense Justin Gatlin, nuevo campeón mundial de 100 metros con 35 años, reveló que el plusmarquista mundial Usain Bolt, que cayó pero se llevó la medalla de bronce, le felicitó tras la carrera en el Mundial de Atletismo celebrado en Londres.

“Es todo tan irreal. Usain Bolt ha conseguido tanto en nuestro deporte que ha inspirado a otros como (Christian) Coleman para competir. me ha dicho: felicidades, te lo has merecido. Él sabe bien lo mucho que he trabajado para esto”, comentó Justin Gatlin, que fue silbado por el público antes y después de la carrera.

Como una manera de agradecimiento, Justin Gatlin se arrodilló ante Usain Bolt tras vencerlo en los 100 metros planos. El plusmarquista jamaiquino lo ayudó a pararse y lo felicitó personalmente por su triunfo en el Mundial de Atletismo, donde cede su trono ante un polémico competidor, que se llevó los silbidos de los espectadores por su conocido caso de dopaje.

Usain Bolt es el único de los 6 atletas más veloces de la historia que nunca ha tenido causa abierta por problemas de dopaje ni, en consecuencia, ha estado suspendido por infringir el reglamento en esa materia. Por ello Justin Gatlin se llevó las pifias del público pese a su triunfo en el Mundial de Atletismo.

Con la excepción de Usain Bolt, todos los atletas que aparecen en la lista hasta completar las 33 mejores marcas de la historia, han cumplido sanciones por dopaje: Tyson Gay (USA), Yohan Blake (JAM), Asafa Powell (JAM), Justin Gatlin (USA) y Nesta Carter (JAM).

