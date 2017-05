Jonathan Maicelo detalló su derrota ante Ray Beltrán en el Madison Square

Jonathan Maicelo realizó una transmisión en vivo a través de su página de Facebook donde analizó al detalle su desafortunada derrota ante el mexicano Ray Beltrán disputado en el Madison Square de Nueva York.

“Quiero decirles a todos que estoy recontra bien más allá del resultado de la pelea, una pelea que si ustedes la analizan muy bien yo salí con la actitud de ganat y triunfar por mi país como lo hice desde que era amateur. Las cosas me estuvieron saliendo bien pero un descuido me costó muy caro”.

Jonathan Maicelo manifestó que mientras Dios esté de su lado, todo saldrá bien y que cuenta con el total respaldo de su familia.

“No tengo miedo a nadie, solo temor a Dios y sé que él siempre está conmigo. Si no hablé ante fue porque estuve con mi familia y no saben todo lo que tengo que hacer para mantenerme en este país (Estados Unidos), en donde la vida es muy costosa”.

Tras detallar su combate contra Ray Beltrán, el pugilista reconoció que todo lo consiguió a base de esfuerzo y sacrificio, negando rotundamente que alguien le haya dado una pequeña ayuda.

“A mí nadie me regaló nada. Es cierto que me alejé de la farándula que, si bien me podía gustar, para mí era lo más fácil. Pienso que cualquiera puede entrar a un reality y armar castillos de vasos o jugar yankempo, pero lo mio era el boxeo. Yo acá me hice solo sin apoyo de nadie, he peleado solo contra mundo para llegar hasta el Madison Square Garden, sin embargo la suerte no jugó a mi favor. Pero, no siento vergüenza haber perdido, ni me siento mal, porque gracias a Dios estoy con vida y seguiré trabajando fuerte para representar a país. Por las leyes de este país no puedo boxear dentro de tres meses, pero eso no me impide que pise un gimnasio o sigue entrenando”.

