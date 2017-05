Inés Melchor reveló cuánto invierte en su preparación

Inés Melchor, quien ganó la prueba de los 10 kilómetros en la Maratón Lima 42K, dio a conocer que invierte 6,000 dólares mensuales en su preparación y aseguró que en el Perú aún no saben trabajar con deportistas de élite como lo hace otros países que logran títulos mundiales.

La deportista nacional comenzó bien la temporada al ganar la Maratón de Santiago y la prueba de los 10 kilómetros en la Maratón Lima 42k. Ahora queda concentrada para intervenir en el Mundial de Atletismo, que se disputará en Londres desde el 6 de agosto.

Una vez concluido el Mundial, Inés Melchor trabajará con miras a los Juegos Bolivarianos, que marca el inicio de nuevo ciclo olímpico. En ese certamen intervendrá en las pruebas de 5 mil y 10 mil metros.

Para lograr sus primeros objetivos, la atleta nacida en Huancavelica invierte de manera mensual 6 mil dólares en todo lo que concierne su preparación. El tener a cuatro empresas privadas (Entel, BCP, Adidas e Hiraoka) le permite manejarse como deportista de élite.

“Invierto seis mil dólares mensuales porque debo pagar a mi entrenador, vitaminas, programar viajes y todo lo que una deportista de primer nivel debe tener”, dijo Inés Melchor.

La atleta de 27 años es consciente de que la gente espera triunfos en las grandes competencias, pero eso no la presiona, todo lo contrario, ayuda en la parte emocional.

“Soy una mujer con 15 años de carrera deportiva. Pasé por todas las categorías y transité por distancias cortas y largas, pero creo que aún me falta mejorar cosas. Cuando sienta que las fuerzas ya no me dan, entonces diré hasta acá nomas. Por ahora, tengo objetivos que cumplir y ese es trascender en el deporte peruano”, esgrimió.

Inés Melchor ya no pone fecha a su posible retiro tal como lo hizo en ocasiones anteriores debido a la falta de apoyo y segundo por el deseo de insertarse en su profesión de abogada y formar una familia. No lograr sus objetivos en el 2016 obligan a la deportista nacida en Huancavelica continuar en la lucha por trascender en el deporte que ama.

Su objetivo mayor es mejorar cada vez más. Quiere ir paso a paso. El próximo año tiene otros proyectos más grandes y más importantes con miras a los Juegos Panamericanos 2019 al que no ve como revancha porque en la edición pasada, en Toronto, abandonó la maratón por una lesión cuando gozaba del favoritismo. También quedó quinta en los 10 mil metros.

Inés Melchor negó un distanciamiento con las autoridades del IPD, que decidió no pagarle un entrenador particular porque creen que debe ponerse a órdenes del Programa Maratonistas.

“Yo sólo puse de manifiesto que desde el 2012 cubro los gastos de mis entrenadores cuando esa no es mi función, sino, la del IPD porque soy deportista de alto nivel. Ahora ni la federación o ninguna autoridad nos deben decir con quién entrenar. Un atleta tiene que trabajar con la persona que confía. Se nota que en el Perú aún no saben cómo trabajar con atletas de élite”.

Recalcó que en el Perú todavía se trata al atleta de manera amateur y no como un profesional.

“No es posible que a un solo entrenador se le dé 20 o 30 elementos para que los trabaje. El nivel de los atletas peruanos mejoró, pero no pueden esperar más si no apoyan desde el inicio. Las federaciones que registran medallas olímpicas y mundiales invierten millones en sus exponentes. En nuestro país, ni cien mil gastaron en cada uno de nosotros”, recordó.

Andina