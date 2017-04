Heather Jackson se consagró en el Herbalife Ironman 70.3 Perú

“La competencia fue excelente, estoy muy emocionada”, fueron las primeras palabras que expresó la estadounidense Heather Jackson tras consagrarse en la primera edición del Herbalife Ironman 70.3 Perú.

Con un tiempo estimado de 4h12m41s, Heather Jackson obtuvo el primer puesto en la máxima categoría PRO Mujeres, que le otorga su pase al Campeonato Mundial de Ironman 70.3 en Tennessee (EEUU) en septiembre próximo.

“La natación para mí no estuvo mal como lo pensaba, el ciclismo seguro sin mucha congestión y la corrida me encantó en especial el área donde el terreno no estaba asfaltado. Quiero agradecer a Ironman, un enorme gracias a la familia Herbalife por apoyarme y también quiero dedicar este triunfo a quienes han perdido sus casas aquí”.

“Voy a donar la ganancia del premio a las víctimas de las inundaciones”, agregó Heather Jackson, quien pertenece al Team Herbalife.

