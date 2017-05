Gladys Tejeda y lo que dijo tras ganar la Media Maratón de Cobán

Gladys Tejeda se consolida como la mejor maratonista de Latinoamérica tras ganar su segunda media maratón en cinco meses.

En febrero de este año se alzó con el primer lugar en la Media Maratón de Puerto Rico y este último domingo logró convertirse en la primera corredora sudamericana en ganar esta competencia atlética en Guatemala desde 1999, en la que la ecuatoriana Vilma Guerra fue la ganadora.

Gladys Tejeda, con un tiempo de 1:14:06 superó a sus rivales keniatas Risper Gesabwa (1:15:40 ) y a Sophy Jepchirchir (1:16:22). “Me alegra poder representar a mi país en estas competencias. Agradezco mucho a mi entrenador Rodolfo Gómez por siempre estar atento de cada detalle de mi preparación. Para poder alcanzar este tipo de resultados una tiene que prepararse mucho y siento que estoy alcanzando mi mejor nivel”, señaló la integrante del Team Under Armour Perú.

Gladys Tejeda afirma que no fue una carrera fácil por el nivel de las competidoras. A Cobán llegaron a correr africanas de gran nivel. “Cada kilómetro lo corrí con tenacidad. Lo importante fue que teníamos una estrategia clara. Tenía rivales muy duros y pude superarlas porque nunca me di por vencido. Siempre intento superar mis límites”, agrega. Además, rescató como el running está creciendo a nivel mundial. “Es increíble ver cómo la gente incluso ve una carrera como un espectáculo. Tenía a la gente aplaudiendo a mi llegada y los canales de televisión esperándome para entrevistarme. Sería importante que en el Perú le den importancia también al fondismo como en otros países de una realidad no tan lejana a la de Perú”.

Nuestra compatriota continuará en Huancayo su preparación de cara al Mundial de Atletismo en Londres, en agosto de este año. El mexicano Rodolfo Gómez ha planificado un programa de entrenamiento que además, de preparación física, incluye aspectos nutricionales y psicológicos. “Si queremos lograr grandes resultados, debemos invertir mucho en la preparación. Por eso quiero agradecer a mi patrocinador Under Armour por siempre estar pendiente de mí. Yo sólo espero seguir dándole más alegrías a mi país”, finalizó.

Prensa Under Armour