Fórmula 1: Fernando Alonso se baja del GP de Mónaco para ir a la Indy 500

El español Fernando Alonso, bicampeón mundial de Fórmula 1, correrá este año las 500 Millas de Indianápolis con McLaren, por lo que no participará en el Gran Premio de Mónaco.

La escuderia McLaren confirmó este miércoles que después de 38 años regresará a la mítica prueba el próximo 28 de mayo en la edición 101 con un monoplaza motorizado por Honda, que estará gestionado por el equipo Andretti Autosport.

El McLaren-Honda-Andretti, con chasis Dallara DW12 como el que utilizan todos los equipos de la IndyCar, estará en manos de Fernando Alonso, dos veces campeón mundial de Fórmula Uno y tres subcampeón.

Según el comunicado el motor será un Honda biturbo V6 de 2,2 litros, limitado a 12.000rpm por las regulaciones de la IndyCar.

Y por el hecho de que las 500 Millas de Indianápolis se disputarán el mismo día que el GP de Mónaco, Fernando Alonso no podrá participar en la prueba del Principado.

“La idea surge en Australia en una charla informal. Hablábamos de las opciones de futuro. Siempre he dicho que conseguir la Triple Corona, Mónaco, Le Mans e Indianápolis, te convierte en el piloto completo, en el mejor. Solo en el pasado lo consiguió Graham Hill y lo convierte en muy atractivo. Ellos me dijeron que ya habían ganado antes en Le Mans y en Indianápolis. Y de nuevo en China me plantearon: lo podemos hacer este año que cabe esta posibilidad”, contó Fernado Alonso en radio Marca tras confirmarse la noticia.

EFE