Floyd Mayweather y los deportistas que brillaron a los 40 años

Floyd Mayweather trabaja silenciosamente para volver al cuadrilátero el próximo mes y enfrentar a Conor McGregor. El multicampeón estadounidense sigue evolucionando sus movimientos con los golpes y sorprendió al mundo con este entrenamiento publicado en su cuenta oficial de Instagram.

Floyd Mayweather se está preparando en estos momentos para su muy esperada pelea contra Conor McGregor. Mientras que el irlandés le ha estado mostrando a todo el mundo sus entrenamientos, Mayweather se ha mantenido más tranquilo al no hacer tanto ruido en sus redes.

“Se que no soy el mismo peleador que hace 20 años, sé que no soy el mismo peleador que hace 10 años. De hecho, no soy el mismo que hace cinco años, solamente soy una vieja leyenda trabajando con los guantes de 16 onzas”, dijo Floyd Mayweather.

A sus 40 años, Floyd Mayweather sigue siendo una máquina de dinero por los logros que ha conseguido. El pugilista estadounidense está muy pronto de hacer un récord histórico (50-0) en el boxeo y de esta manera cerrar su participación dentro de un ring.

Como él, existen un selecto grupo de deportes que siguieron o siguen compitiendo profesionalmente después de haber superado las cuatro décadas.