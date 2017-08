Floyd Mayweather vs Conor McGregor EN VIVO en el combate del año desde Las Vegas

Floyd Mayweather y Conor McGregor estarán entrando en el ring de boxeo este sábado 26 de agosto, para luchar bajo las reglas de Queensberry en lo que se espera que rompa el récord como la lucha más millonaria en deportes de combate. De vuelta en 2015, ‘Money’ y ‘Pacman’ Paquiao habían establecido la barra alta con más de 4 millones de PPV en una pelea que muchos aficionados no quedaron impresionados por la acción en el ring de las dos superestrellas del boxeo. Sigue EN VIVO y EN DIRECTO la pelea desde las Vegas desde las 8:00 pm. (hora local) por FOX Premium (FOX Action, canal 561).

Tanto Floyd Mayweather como Conor McGregor, se han convertido en los líderes del mega-millón de dólares por la pelea de boxeo. Interesantemente, el desafío de Mayweather será cambiar las normas estándares, cambiando el tamaño de guante de 10 oz guantes a 8 oz, dando un favoritismo pequeño al irlandés.

Conor McGregor, fiel a su estilo y mue desafiante, le declaró la guerra verbal a Floyd Mayweather previo a la pelea del 26 de agosto. “Estoy feliz porque la Comisión Atlética de Nevada aprobó el cambio de guantes de diez a ocho onzas ya que yo peleo con unos de 4 onzas y es a lo que estoy acostumbrado. Todo está de maravilla, el referee y los jueces que se eligieron. Será un gran espectáculo”.

“No me importa su récord ni su estilo; estoy aquí para pelear, soy un atleta completo y no tengo temor de cómo pueda desarrollarse el combate. Quiero que los aficionados se lleven un buen show”, agregó el campeón de UFC.

El autodenominado ‘The Best Ever’ cree que su cita ante el campeón de UFC le servirá para llegar a la tan ansiada marca de 50-0, que lo pondría por encima del mito del boxeo estadounidense Rocky Marciano, fallecido en 1955 con récord de 49-0.

“Luego de esta victoria voy a decir adiós para siempre. Eso está decidido”, fue la sentencia de Mayweather esta semana antes de arrancar las actividades previas a su pleito del 26 de agosto en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

Cartelera principal

Floyd Mayweather (49-0, 26 KOs) vs Conor McGregor (0-0, 0 KO)

Champion Gervonta Davis (18-0, 17 KOs) vs Francisco Fonseca (19-0, 13 KOs)

Champion Nathan Cleverly (30-3, 16 KOs) vs Badou Jack (21-1-2, 12 KOs)

Andrew Tabiti (14-0, 12 KOs) vs Steve Cunningham (29-8-1, 13 KOs)

Cartelera preliminar