Floyd Mayweather realizará millonaria apuesta a favor previo a pelar con Conor McGregor

En la pelea más esperada delos últimos tiempos, Floyd Mayweather y Conor McGregor se enfrentan este sábado 26 de agosto en el T-Mobile Arena de Las Vegas. A pocas horas para el tan esperado encuentro, el pugilista norteamericano soltó una apuesta propia a favor de que vencerá al campeón de UFC.

RJ Bell de ESPN, reportó en su cuenta de Twitter, que Floyd Mayweather hará una enorme apuesta de 5 millones de dólares a favor de su propio triunfo sobre Conor McGregor.

Lo cual no es de extrañar teniendo en cuenta que Mayweather es el gran favorito para salir victorioso del combate del próximo 26 de agosto.

“¡No hay reglas en contra de esto! (De) una fuente de confianza en Las Vegas. Mayweather está considerando seriamente apostar $5 millones a sí mismo a que vencerá a McGregor!”, señaló en Twitter.

Tanto Floyd Mayweather como Conor McGregor, se han convertido en los líderes del mega-millón de dólares por la pelea de boxeo. Interesantemente, el desafío de Mayweather será cambiar las normas estándares, cambiando el tamaño de guante de 10 oz guantes a 8 oz, dando un favoritismo pequeño al irlandés.

La leyenda del Boxeo, Floyd Mayweather, se despedirá de la competición el próximo sábado luego del encuentro que sostendrá con el Campeón de Peso Ligero del UFC, Conor McGregor. Cabe señalar que si Floyd vence al irlandés, lo cual es lo que la mayoría espera que suceda, pasará al retiro con un récord perfecto de 50-0.

