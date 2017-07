Floyd Mayweather intimida a Conor McGregor y al mundo con estos movimientos

Floyd Mayweather trabaja silenciosamente para volver al cuadrilátero el próximo mes y enfrentar a Conor McGregor. El multicampeón estadounidense sigue evolucionando sus movimientos con los golpes y sorprendió al mundo con este entrenamiento publicado en su cuenta oficial de Instagram.

Floyd Mayweather se está preparando en estos momentos para su muy esperada pelea contra Conor McGregor. Mientras que el irlandés le ha estado mostrando a todo el mundo sus entrenamientos, Mayweather se ha mantenido más tranquilo al no hacer tanto ruido en sus redes.

Aun así el día de ayer Floyd realizó una publicación que dejó a todos helados. esto gracias a la increíble rapidez de sus manos a pesar de tener ya 40 años.

“Se que no soy el mismo peleador que hace 20 años, sé que no soy el mismo peleador que hace 10 años. De hecho, no soy el mismo que hace cinco años, solamente soy una vieja leyenda trabajando con los guantes de 16 onzas”, dijo *Floyd Mayweathe*r.