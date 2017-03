FIVB suspende castigo de Vanessa Palacios y Mirtha Uribe

No solo Mirtha Uribe fue habilitada, luego de que la Federación Internacional de Voleibol (FIVB) eliminara el periodo de suspensión, sino que la misma suerte corrió Vanessa Palacios.

Recordemos que ambas jugadoras habían sido suspendidas por un año y su sanción hubiese terminado recién en mayo de este año. No obstante, la FIVB tomó la decisión de suspender el castigo luego de la apelación presentada por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en francés).

La AMA observó el castigo impuesto por la FIVB argumentando dos puntos contemplados en el Código Mundial Antidopaje: ambas no son jugadoras de nivel internacional, en el sentido de que su pasaporte antidopaje pertenece a la federación de su país, y porque durante el juicio demostraron que no tuvieron intencionalidad de consumir la sustancia encontrada en su organismo (clembuterol). Es decir, no tuvieron culpabilidad.

Tras escuchar la apelación de AMA, el TAS le pidió a FIVB que llegue a una conciliación con las deportistas para eliminar el periodo de suspensión y eliminar todo tipo de castigo.

Desde que Vanessa Palacios y Mirtha Uribe se enteraron de su resultado analítico adverso recibieron asesoría de la Comisión Nacional Antidopaje (CONAD), órgano adscrito al Instituto Peruano del Deporte (IPD), para llevar el proceso de forma ideal. Del mismo modo ocurrió cuando la AMA les comunicó que iba a apelar la decisión de la FIVB ante el TAS.

Fuente: Ovación