Excapitán de los All Blacks, John Graham, fallece a los 82 años

El excapitán de la selección de rugby neozelandesa John Graham falleció el miércoles pasado a los 82 años en Auckland, según informó la Federación de Rugby de este país.

Los All Blacks expresaron a través de un comunicado sus condolencias y aseguraron que Graham fue un flanker “excepcional”, pieza clave del seleccionado nacional por ser “inteligente y con una notable punta de velocidad”.

El seleccionador neozelandés, Steve Hansen, expresó que Graham fue “un gran hombre” en Nueva Zelanda, “un gran amigo del rugby y del cricket”.

Graham, quien fue reconocido por su rechazo al apartheid en Sudáfrica, sumó 53 convocatorias con los All Blacks entre 1958 y 1964, luciendo el brazalete de capitán en 10 de ellas.

