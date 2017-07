Escolar peruana de 10 años se corona campeona Panamericana de ajedrez

La niña peruana Fiorella Contreras se coronó como campeona de ajedrez en la categoría Sub 10 femenina en el Festival Panamericano de la Juventud, realizado la semana pasada en San José, Costa Rica.

Contreras obtuvo 7.5 puntos en nueve rondas del certamen, dejando atrás a las representantes de Estados Unidos (USA) Allyson Wong y Ellen Wang que consiguieron 7 y 6.5 puntos, respectivamente. Ella logró su mayor rendimiento a partir de la ronda 7 en la que ocupó el primer lugar hasta el final del torneo.

Con este resultado, la deportista sumó una nueva victoria internacional a sus escasos 10 años. Anteriormente la ajedrecista había logrado, con tan solo 7 años, el campeonato mundial de ajedrez, convirtiéndose hasta el momento en la campeona mundial más joven del Perú.

Además ha ganado una serie de torneos internacionales como el Sudamericano y Panamericano en ediciones anteriores, con lo que sigue su senda ascendente y es una de las grandes promesas del ajedrez peruano

Fiorella Contreras cursa actualmente el quinto grado de primaria en el colegio Saco Oliveros.

Más ganadores

En la competencia, las ajedrecistas peruanas Ayme Maraví (Sub 08) e Isabella Mostacero (Sub 16) alcanzaron la medalla de plata, mientras que Diego Flores se hizo acreedor de la medalla de bronce en la categoría Sub 12.

Cabe destacar que la selección nacional logró ubicarse en el segundo lugar del certamen, solo detrás de Estados Unidos. El tercer lugar lo ocupó Canadá.

Fuente: Andina

