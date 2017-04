Efraín Sotacuro busca el podio para Perú en el Campeonato Mundial de Maratón Paralímpico

Nuestro máximo representante nacional en maratón paralímpica, Efraín Sotacuro, viajará este lunes para llevar a lo más alto nuestra bandera nacional en la Maratón de Londres (domingo 23 de abril).

Esta gran carrera, considerada una de las más grandes y famosas maratones del mundo, será válida también por el Campeonato Mundial de Maratón Paralímpico 2017.

Efraín Sotacuro llega muy bien preparado a esta competencia tras ser galardonado por el Comité Paralímpico Internacional con el 3er puesto del ránking mundial 2016 en maratón (categoría T-46).

Por el máximo título mundial. Nuestro joven maratonista paralímpico Efraín Sotacuro viajará hoy a Europa para representar a nuestro país en el Campeonato Mundial de Maratón Paralímpico 2017 que se realizará en la Maratón de Londres, una de las más grandes y famosas maratones del mundo, incluida dentro de los World Marathon Majors (Tokio, Boston, Berlín, Chicago y New York). Efraín, quien competirá en la categoría T- 45 / 46, va con las mejores expectativas de lograr el ansiado título mundial este domingo 23 de abril desde las 4AM (hora Perú).

“Me siento muy motivado de participar en este Mundial, algo para lo que me vengo preparando hace mucho tiempo y con el firme objetivo de llegar al podio. Luego de Río 2016, me he concentrado especialmente en la Maratón de Londres donde espero demostrar toda la experiencia que he venido obteniendo. Hay muy buenos rivales y sé que la competencia será dura, pero quiero dejar la bandera peruana en lo más alto”, comentó el atleta huancavelicano quien brindó este lunes una conferencia de prensa contando sus expectativas.

Efraín Sotacuro, nuestro primer atleta nacional que disputó una maratón de Juegos Paralímpicos (obtuvo finalmente el 4to puesto en Río 2016), quiere seguir obteniendo los más grandes logros y triunfos para el Perú. Él llega a esta competencia tras haber realizado una gran preparación y haber sido galardonado por el Comité Paralímpico Internacional quien hizo público su ránking mundial de la temporada 2016 donde nuestro joven atleta peruano finalmente obtiene el 3er puesto tras conseguir el oro en la Maratón de Sevilla.

Nuestro atleta nacional se medirá contra rivales como Alex Pires Da Silva de Brasil y Alessandro Di Lello de Italia, ambos cuentan, junto con Sotacuro, con los mejores tiempos en la categoría T45/46 masculina. Asimismo, Efraín Sotacuro ya compitió con el portugués Manuel Mendes que registró un tiempo de 2h40m57s en los pasados Juegos Paralímpicos de Río 2016 quedando en tercera ubicación. Por su lado, el atleta peruano cuenta con una marca personal de 2 horas con 30 minutos y es parte del top 3 en su categoría a nivel mundial.

La Maratón de Londres se caracteriza por ser una maratón sumamente rápida, a nivel del mar, normalmente fría y plana que hacen que esta prueba sea también considerada una clásica para establecer récords mundiales donde además se espera una temperatura entre 6 y 17 grados (sin lluvias).