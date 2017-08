Los Ángeles 2028: Juegos Olímpicos encontró nueva sede en Estados Unidos

El Comité Olímpico Internacional (COI) alcanzó un acuerdo con Los Ángeles para que esta ciudad estadounidense organice los Juegos de 2028, lo que despeja el camino para que París acoja, sin rival, los de 2024.

A la espera del trámite formal de la votación del Consejo Municipal y del Comité Olímpico Estadounidense (USOC), el acuerdo, que cuenta con el apoyo del presidente Donald Trump, contempla que la ciudad norteamericana recibirá 1.800 millones de dólares como contribución del COI.

El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, declaró que este martes es “un día histórico para la ciudad, para los Estados Unidos y para los movimientos Olímpico y Paralímpico en todo el mundo”.

“Hemos dado un gran paso para devolver los Juegos a la ciudad por primera vez en una generación y comenzar un nuevo capítulo en la historia olímpica de Los Ángeles”, añadió en un comunicado.

El COI, por medio de su presidente, Thomas Bach, celebró la decisión de Los Ángeles.

“Han presentado una potente y entusiasta candidatura que admite las prioridades de sostenibilidad contenidas en la Agenda Olímpica 2020. Estamos muy felices de poder expandir el impacto del programa de deporte juvenil y alentar el saludable estilo de vida de los angelinos para los 11 próximos años. este acuerdo será presentado a la Sesión del COI que se celebrará en septiembre en Lima para su ratificación”, anunció Bach.

Ambas ciudades eran las únicas aspirantes a ser sede de la edición de 2024 (tras la retirada de Hamburgo (Alemania), Roma y Budapest), pero la asamblea olímpica acordó el pasado julio explorar la posibilidad de un reparto entre ellas de las dos próximas sedes, siempre que hubiera consenso.

La negociación pendía de la postura de la candidatura de Los Ángeles, puesto que la de París mantuvo en todo momento que su proyecto olímpico estaba cortado a la medida de 2024. Los terrenos donde se construirá la Villa Olímpica pasarán luego a otras manos, en forma de vivendas sociales, y no estarán disponibles en 2028.

El acuerdo anunciado este lunes, negociado por una comisión creada al efecto, debe ser ratificado por la única instancia con capacidad para conceder la sede de los Juegos, la asamblea o Sesión del COI, formada por 106 personas y que se reunirá el próximo 13 de septiembre en Lima. Allí tomará, salvo sorpresa, la decisión histórica de conceder dos Juegos Olímpicos a la vez, una medida sin precedentes.

La sensación extendida de que los Juegos son una fuente inagotable e injustificada de gastos, expresada en los últimos meses por partidos políticos, ayuntamientos y ciudadanos en votaciones y referendos, frenó en seco las aspiraciones olímpicas de los países occidentales, después de un par de décadas en que las ciudades hacían cola a la puerta del COI para ser tomadas en consideración. El mano a mano entre París y Los Ángeles no se daba desde que Seúl y Nagoya (Japón) se disputaron la sede de 1988.

Con la doble adjudicación, el COI se asegura dos sedes de primer nivel para cubrir la década de los veinte (ambas serán sede por tercera vez desde que existen los Juegos) y gana tiempo para hacer una reflexión profunda sobre por qué los Juegos han perdido atractivo.

A su vez, París y Los Ángeles se garantizan la sede, sin tener que competir ni entre ellas ni con posibles rivales que pudieran surgir para 2028, probablemente de países de Oriente Medio con alto potencial económico e inversiones millonarias en el deporte.

El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, y el presidente y principal inversor de la candidatura, Casey Wasserman, comparecerán públicamente a lo largo de la jornada para anunciar el acuerdo.

#FollowTheSun to #LA2028

A new chapter in the city's Olympic story

where dreams become reality,

ideas shape the future,

champions are made! pic.twitter.com/CWfMBb0ZNo