adidas y Parley for the Oceans anuncian evento global para los runners

adidas y Parley for the Oceans anunciaron su primera iniciativa global con el lanzamiento de adidas x Parley Run for the Oceans, un evento global que tendrá lugar durante la semana en la que se celebra el Día Mundial de los Océanos (junio 5-11).

adidas, Parley for the Oceans y Runtastic se unieron aprovechando el poder del deporte como un catalizador de cambio positivo, e inspirando a las personas a apoyar la causa, fomentando, con cada paso, conciencia de la amenaza que significa la polución de residuos plásticos en nuestros océanos.

adidas x Parley Run for the Oceans permite a todos los atletas unirse a través del running y apoyar el movimiento de océanos limpios, formando parte de una serie de inspiradoras carreras físicas, digitales y auditivas.

Carrera Digital:

Todo el mundo puede convertirse en embajador de los océanos y unirse al movimiento global formando parte de la carrera digital. Entre el 5 y 11 de junio, corredores de todas partes del mundo se unirán virtualmente para demostrar su compromiso con la salud del océano, una milla a la vez. Mientras corren, las personas podrán escuchar un Story Run dedicado y aprender sobre el delicado ecosistema de los océanos, la estrategia Parley AIR y cómo todos ellos pueden ser parte de la solución.

Los corredores pueden contribuir su distancia y ayudar a difundir el mensaje al registrarse gratuitamente a la carrera digital. Aquellos que se inscriban y corran en cualquier momento durante esta semana, acumulan millas y pueden observar cómo dichas millas se suman con las de aquellas recorridas por todos los corredores alrededor del mundo que se unieron al movimiento.

Carrera NYC:

En el Día Mundial de los Océanos, el primer Run for the Oceans de adidas x Parley unirá a sus comunidades de corredores, embajadores de los océanos, ambientalistas, artistas, influenciadores y medios para inspirar la acción colectiva e incidir en un cambio positivo para el mundo. Tomándose la Ciudad de Nueva York de noche, un colectivo de más de 500 corredores formará parte de una carrera de 5km, iluminando las calles de la ciudad con luces azules mientras pasan, tomando una postura para la conservación de nuestros océanos.

Audio:

Para realmente galvanizar la acción mediante el deporte y crear conciencia al inspirar a las masas a comprometerse con los océanos, se creó una innovadora función en la aplicación Runtastic Cardio App. Este Story Run, curado por un equipo de defensores del océano, está basado en un entrenamiento de intervalos inconsciente y sirve como una fuente continua para crear conciencia sobre la causa.

Sobre el evento histórico, Eric Liedtke, Miembro de la Junta Ejecutiva de adidas AG, Global Brands acotó: “adidas se unió a Parley para ayudar a crear consciencia y transformar la polución plástica de los océanos en ropa deportiva de alto rendimiento, convirtiendo un problema en una solución. Hemos logrado implementar los primeros pasos para reducir y pronto eliminar el plástico virgen de nuestros productos. Al hacerlo, hemos demostrado que es posible, y que a la gente le importa”, resaltó.