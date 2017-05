Abby Wambach se casó con bloguera católica Glennon Doyle Melton

Abby Wambach fue, hasta su retirada hace un año, una de las figuras más destacadas del fútbol femenino en Estado Unidos, y también a nivel mundial. Ostenta varios récords deportivos, y gracias a su papel de capitana de la selección, a la que llevó a ganar el último Mundial, es una heroína en su país natal.

Tras su retirada publicó su libro de memoria, titulado Forward, en el que hablaba abiertamente de sus problemas con el alcohol, y también de la degradación que esto había supuesto en su matrimonio con la también futbolista Sarah Huffman.

Parecía que Abby Wambach estaba pasando por un bache en su vida, pero este fin de semana volvió a hacer noticias y no por lo que ha hecho dentro del campo de juego: se casó con su pareja Doyle Melton, muy conocida en Estados Unidos por sus consejose sobre cómo aunar el papel de madre. Cabe mencionar que la pareja de Abby se divorció de su exposo hace varios meses y confirmó la relación con la exfutbolista en sus redes sociales.

Melton ha sido siempre una gran defensora de los derechos LGBT, desde una perspectiva humanista y cristiana. “Hacer pública mi posición acerca de la homosexualidad me pareció una decisión de vida y muerte”.

Respecto a su nueva relación, la bloguera asegura que su marido la apoya totalmente, y que entre todos van a hacer que sus hijos (que, por cierto, llaman a Abby “M&M”) se sientan tan queridos como siempre. “Somos una familia moderna y bonita. Nuestros hijos son amados. Muy amados. Y por todo ese amor, ellos son valientes”.

“Cuando me enamoré de Abby, estaba asustada. Pensé que mi miedo podía ser más grande que mi valor y que, debido a esa diferencia de talla, podría perder mi oportunidad de felicidad. Esto fue tan doloroso. Un día, estaba hablando con mi querida amiga Matha Beck. Le dije que perder ese amor sería doloroso, pero que estaba acostumbrada a aprender del dolor. Y Marta dijo: “Miel, es verdad que Dios nos enseña a través del dolor, pero también es cierto que Dios trata de enseñarnos por la alegría primero, puedes seguir eligiendo el dolor y la angustia, Glennon. Usar esa opción también. En realidad, creo que Dios prefiere usar la alegría para enseñarnos”. Y así, por una vez, elegí la alegría. He vivido mucho tiempo aprendiendo del dolor y de Dios, ha sido un buen maestro. Tengo cuatro y uno. Y me estoy graduando a la alegría. Elijo la alegría. Usted también puede. Primero el dolor. Luego el ascenso. Tu coraje es más grande que tu miedo”, señaló Melton en un post conmovedor en su cuenta de Instagram.

