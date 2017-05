Cavaliers vencen a Celtics y vuelven a las NBA Finals ante los Warriors

La superioridad de los Cleveland Cavaliers volvió a quedar de manifiesto en el quinto partido de las finales de la Conferencia Este que vencieron a domicilio 102-135 a los Boston Celtics y ganaron 4-1 la serie al mejor de siete rumbo las NBA Finals.

LeBron James, que hará el séptimo viaje consecutivo a las NBA Finals, aportó 35 puntos que lo dejaron al frente del ataque de los Cavaliers, que se proclamaron campeones en el Este por tercera temporada consecutiva, y también como nuevo máximo encestador en la historia de los playoffs al superar al legendario Michael Jordan.

También volverán a disputar las NBA Finals ante los Golden State Warriors, campeones en la Conferencia Oeste, con reparto de triunfo entre ambos equipos en los dos primeros duelos.

El duelo, al mejor de siete, comenzará el próximo 1 de junio, en el ORACLE Arena, de Oakland, donde los Warriors tendrán la ventaja de campo al acabar la temporada regular con la mejor marca de la liga.

El mundo de las apuestas de Las Vegas también colocan ya a los Warriors como favoritos al título con un -260 por +220 de los Cavaliers, lo que significa que si alguien apuesta 100 dólares por el equipo de Golden State y ganan las Finales recibirán 38,46 dólares de beneficio.

Pero quienes lo hagan por los Cavaliers y se lleven de nuevo el título de campeones, que defienden, entonces ganaran 220 dólares.

Junto a LeBron James, que también consiguió ocho rebotes, ocho asistencias y tres recuperaciones de balón, el base Kyrie Irving llegó a los 24 puntos además de repartir siete pases de anotación.

Mientras que el ala-pívot ala-pívot Kevin Love llegó a los 15 con 11 rebotes, tres asistencias y cuatro recuperaciones de balón, que lo dejaron como el mejor en el juego interior.

El partido no tuvo ninguna historia, emoción y nada que resaltar que la labor individual de LeBron James en su marcha imparable a alcanzar marcas históricas que se encuentran en poder de los legendarios, como sucedió con la de máximo encestador de los playoffs, que le arrebató a Jordan.

La canasta que permitió a LeBron James superar a Jordan fue un triple desde el lado izquierdo del ataque de los Cavaliers en el TD Garden de Boston cuando faltaban 2:40 minutos para el final del tercer periodo y que pusieron a James con la anotación parcial de 29 tantos.

De esa manera, James se colocaba con 5.989 puntos, dos más de los que consiguió Jordan en su brillante carrera (5.987) con los Chicago Bulls y seis títulos de liga.

Ahora James ya tiene en su poder la nueva marca con 5.995 puntos en los 180 partidos que ha disputado de playoffs por los 179 que jugó Jordan.

“Creo que mi marca no tiene demasiada importancia ya que Jordan logró más puntos que yo en menos partidos, lo que significa que fue más rápido”, comentó James.

James anotó 30 o más puntos en 11 de los 13 partidos de la fase final que disputó con los Cavaliers, que tienen ahora 36-5 en los duelos contra rivales de la Conferencia Este desde el 2015.

Los 43 puntos que los Cavaliers anotaron en el primer cuarto del partido cuando ya quedó definido, es la mejor marca de todos los tiempos del equipo en un cuarto de la competición de la fase final.

La ventaja en el marcador que llegó a ser de 39 puntos hizo que los Cavaliers siguiesen sin tener un rival de verdad con el que competir en lo que va de la fase final, en la que tienen marca de 12-1.

Además de establecer nueva marca de la NBA al conseguir cerrar una serie en la primera oportunidad por decimotercera vez.

James y el resto de los jugadores de los Cavaliers dijeron que ahora ya están listos para tomarse unos días de descanso y luego centrarse de nuevo en la competición y en el tercer duelo consecutivo de las NBA Finals que tendrán que enfrentar ante los Warriors.

“Este equipo ha demostrado carácter y ha ido a más cuando ha llegado la competición de la fase final“, comentó el entrenador de los Cavaliers Tyronn Lue. _“Estoy convencido que cuando comencemos las Finales lo haremos aun mejor”.

Mientras que los Celtics confirmaron que siguen en la fase de reconstrucción y el haber llegado a las finales de la Conferencia Este había sido su gran éxito, como resaltó su entrenador, Brad Stevens.

“Cierto que esta noche no hemos jugado bien ni en ataque ni tampoco ayudamos en defensa, pero el equipo ha ido a más a través de toda la temporada y podemos sentirlos orgullosos de lo conseguido”_, valoró Stevens.

Sin el base estrella Isaiah Thomas, que estuvo junto a sus compañeros antes que diese inicio el partido para motivarlos, el líder encestador fue el escolta Avery Bradley con 23 puntos.

Mientras que el pívot dominicano Al Horford no pudo tener protagonismo en el juego interior y llegó sólo a los ocho puntos tras anotar 4 de 8 tiros de campo, sin hacer ningún intento de triple ni ir a la línea de personal.

Horford, en su primera temporada con los Celtics, jugó 27 minutos y capturó tres rebotes, incluidos dos ofensivos, dio una asistencia, perdió tres balones y le pitaron tres faltas personales.

Los Celtics jugaron sus primeras finales de la Conferencia por primera vez desde el 2012 y el próximo junio tendrán los derechos de primera selección el sorteo universitario.

LeBron James (35p, 8r, 8a) and Kyrie Irving (24p, 7a) lead the @Cavs in Game 5 to advance! #DefendTheLand pic.twitter.com/8pARQnYKXr

