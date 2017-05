El pequeño hincha que lloró en la Fórmula 1, pero que después conoció a su ídolo

YouTube. Desde que Liberty Media tomó el poder de la Fórmula 1, uno de sus objetivos ha sido acercar más el deporte a la gente y este domingo quedó más que demostrado durante el Gran Premio de España.

Todo empezó en la largada de la carrera, cuando Kimi Raikkonen debió abandonar tras se impactado y romper la suspensión delantera de su monoplaza. El finlandés no podía creer su mala suerte, pero quien verdaderamente lo sufrió fue un pequeño hincha en la grada, quien se puso a llorar de inmediato.

Las cámaras de la televisión lo enfocaron y rápidamente se ganó el cariño de la gente por redes sociales. Sobre la mitad de la carrera, al niño se le vio un poco más feliz por el desempeño de Sebastian Vettel, también hombre de Ferrari.

Pero en una acción de total gratitud con la afición, la organización del circuito de Barcelona invitó al mini fan y a sus padre a pasearse por el paddock y conocer a su ídolo: Kimi Raikkonen.

¿quieres saber cómo acabó la historia? Aquí te dejamos un video (que fue colgado en YouTube) con ella así que no te la pierdas.

Más tarde la familia fue entrevistada por la cadena Sky Sports y se supo que eran unos franceses que habían llegado hasta Barcelona para ver la carrera. Aquí te dejamos lo que sucedió.

Sweet memory we'll keep from here #Kimi7#SpanishGP#F1pic.twitter.com/qudMmZV8db