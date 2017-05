Sebastian Vettel ganó el Gran Premio de Mónaco y se adelanta a Hamilton

El piloto alemán Sebastian Vettel de Ferrari ganó el Gran Premio de Mónaco por delante de su compañero el finlandés Kimi Raikkonen, al que adelantó gracias a retrasar su paso por talleres, con el australiano Daniel Ricciardo (Red Bull) tercero.

Sebastian Vettel sumó su victoria número 45, la segunda de su carrera en Mónaco (donde ganó en 2011) y la tercera de la presente temporada después de Australia y Baréin, con lo que lidera el Mundial de Fórmula 1 con 129 puntos y amplía la distancia a 23 tantos con el británico Lewis Hamilton, que fue séptimo saliendo del decimotercer lugar y se queda con 104.

El finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) fue cuarto, seguido por el holandés Max Verstappen (Red Bull) y el español Carlos Sainz (Toro Rosso) defendió con éxito su sexta plaza frente a los envites de Hamilton, séptimo tras su remontada.

Completaron la zona de puntos el francés Romain Grosjean (Haas), el brasileño Felipe Massa (Williams) y el danés Kevin Magnussen (Renault); beneficiados por los abandonos del mexicano Sergio Pérez (Force India) y el ruso Daniil Kvyat (Toro Rosso) por un toque de sus monoplazas en las últimas vueltas.

El piloto alemán Pascal Wehrlein (Sauber) sufrió un aparatoso accidente en la vuelta 60 en la que acabó volcado sobre el eje izquierdo de su monoplaza contra el muro, pero del que salió por su propio pie y en aparente buen estado físico.

