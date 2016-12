Piloto de Andorra y el estricto tratamiento para correr en el Rally Dakar

El piloto de Andorra, Albert Llovera utilizará, en su quinto Dakar, un aparato para resolver sus problemas de apneas de sueño y mejorar así el descanso entre etapas, con el objetivo de acabar la prueba por tercer año consecutivo.

Para lograrlo se ha puesto en manos de la Fundación Estivill Sueño, que ha desarrollado un programa que investiga el sueño en condiciones extremas y del que forman parte, entre otros, las ultrafondistas Emma Roca y Núria Picas.

La lesión medular de Albert Llovera le provoca apneas, un trastorno en la respiración durante el sueño que hace que no descanse como debiera, con el riesgo que eso conlleva en un piloto que debe afrontar, durante dos semanas, un prueba tan exigente como el Dakar.

Además, esta edición del Rally Dakar, que se disputará del 4 al 12 de enero por Paraguay, Bolivia y Argentina, será particularmente difícil, con siete etapas entre 3.500 y 4.200 metros de altura.

“Para Albert, participar en el Dakar le supone un doble riesgo ya que no solo debe enfrentarse a la falta de sueño, como le sucede a todos los pilotos, que durante el rally duermen muy poco, sino que su lesión medular le provoca apneas y su descanso aún es menor, lo que aumenta el riesgo de que pueda sufrir un accidente durante la carrera”, ha explicado hoy el doctor Eduard Estivill, especialista en los trastornos del sueño.

En 2017 lo hará, además, en mejores condiciones que en ediciones anteriores gracias al plan de sueño que le ha diseñado el doctor Estivill y a la utilización de un nuevo CPAP, un aparato que resuelve los problemas de apneas durante el sueño.

“Llevo siete u ocho meses utilizando el CPAP y siguiendo todas las indicaciones del doctor Estivill y, lo único que puedo decir, es que me encuentro mucho mejor, en general. Lo he notado en los entrenamientos físicos. Me noto mucho más descansado y recupero mejor. Ahora vamos ver cómo noto los efectos en este Dakar”, indicó Llovera.

