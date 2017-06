Nuestra Maratón 21 k. Lima Norte: una carrera que promete

Poniéndose a tono con otros distritos donde se desarrollan competencias de fondismo, se anuncia la Primera edición de Nuestra Maratón 21 K. Lima Norte para el próximo 9 de julio en esta importante zona de nuestra capital. Todo esto, como una antesala de lo que serán los Juegos Panamericanos en el 2019 y las celebraciones por Fiestas Patrias.

Nuestra Maratón 21 K. Lima Norte nace con el objetivo de promover el amor por esta disciplina y es organizada por la Prefectura de Lima conjuntamente con la mancomunidad de Lima Norte y la Universidad de San Marcos, tendrá como escenario la avenida Universitaria, desde Carabayllo (punto de partida) hasta el estadio de San Marcos (punto de llegada).

La carrera de 21 kilómetros es abierta, no es exclusivo para atletas de élite, cualquier aficionado puede correrla, siempre que se haya preparado. De modo, que no hay pretextos para no involucrarse y disfrutar de esta interesante experiencia deportiva en familia. Las inscripciones son gratuitas en Teleticket y las municipalidades por donde se desarrollará la competencia, así como en Facebook “Nuestra Maratón”.

Los premios a los primeros lugares de Nuestra Maratón 21K Lima Norte ascienden a más de diez mil soles.

Se ha previsto todas las medidas de seguridad para garantizar el buen desarrollo de la media maratón, contará con la presencia de la policía, equipos de serenazgo, ambulancias y bomberos.

La ruta:

La carrera se iniciará a las 8.30 a. m. En la Av. Isabel Chimpu Ocllo con Av. Universitaria, en el distrito de Carabayllo y Comas. Continúa por la misma arteria, cruzando por el parque zonal Sinchi Roca, Av. Metropolitano, Av. Carlos Izaguirre, Av. Argentina, Av. Colonial. Av. Venezuela, culminando en el estadio olímpico de San Marcos, designado como la meta de esta ruta maratónica.

Inscripciones gratuitas

En Teleticket y municipalidades de Lima Norte así como en redes sociales Facebook NUESTRA MARATON.

Más información:

http://nuestramaraton.prefecturadelima.gob.pe/