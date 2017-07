Nicolás Fuchs da recomendaciones para tu auto si vas a viajar en Fiestas Patrias

Se vienen días libres por Fiestas Patrias, y muchos han pensado que la mejor manera de aprovecharlos es emprendiendo un pequeño viaje en auto que nos aleje de casa. Sin embargo, durante el camino pueden suceder algunos inconvenientes y debemos estar preparados para solucionarlos. Por ello, para que todo salga como lo ha planeado y nada te arruine la diversión, Nicolás Fuchs, el piloto peruano más exitoso de últimos los tiempos, ha realizado junto a los especialistas de Baterías ETNA, un listado de consejos que debes tener en cuenta, antes, durante y después de un viaje.

ANTES DEL VIAJE:

1. Elija la batería correcta: Previamente a iniciar el viaje, debe tener en cuenta que es necesario tener una batería adecuada en su auto que le permita recorrer largas distancias y no sufra ningún desperfecto. Una buena opción son las baterías con tecnología libre mantenimiento ETNA, las cuales no necesitan de un cambio de agua constante, tienen mayor potencia, durabilidad y tiempo de garantía, aportando al auto y al conductor, gran seguridad en cuanto a energía.

2. Cuidado con las instalaciones eléctricas: Si antes de viaje desea instalar algún accesorio eléctrico en el auto, como un equipo de audio más potente o unas luces diurnas, es muy importante que todos los cables y conexiones queden perfectamente aislados. De lo contrario, con el motor parado, se producirán pequeñas descargas que reducirán la vida de la batería. Podría ser necesario cambiara el alternador e instalar una batería de mayor capacidad para que ésta no se agote antes de lo debido.

DURANTE EL VIAJE:

1. Arranca pisando el embrague: De esta manera, la batería sólo tendrá que arrancar el motor y se esforzará lo menos posible. Si el embrague no está pisado, también tendrá que mover innecesariamente parte del sistema de transmisión.

2. No conectes accesorios eléctricos que no sean necesarios: Cuando el motor está en marcha, es el alternador quien suministra electricidad al vehículo. Sin embargo, si se llevan conectados muchos accesorios eléctricos, puede llegar un momento en el que el alternador no tenga capacidad suficiente, por lo que la batería tendría que ayudarle y se reduciría su vida útil.

3. Lleva siempre unas pinzas para pasar energía de un vehículo a otro: Cuando se viaja grandes distancias en muy probable que nuestra batería sufra algunos desperfectos o por descuido se descargue. Si esto llegara a suceder es sumamente importante tener los elementos necesarios para pasar energía de otro auto, al nuestro. Entre ellas las pinzas y linterna, por si es que llegara a suceder en la noche.

DESPUÉS DEL VIAJE:

1. Darle mantenimiento a tu auto: Después de haber recorrido distancias largas, siempre es bueno dar un mantenimiento a nuestro vehículo. Visitar el taller mecánico para una afinación y mantenimiento regular, es una de las mejores formas de mantener tu batería y auto en buen estado, revísalo cada 3 mil millas, o cada 3 meses. Así, evitarás sorpresas inesperadas y sobre todo extenderás la vida útil de tu batería.