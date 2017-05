Lis Mendiola, la modelo que debuta en el rally nacional

La modelo profesional Lis Mendiola, incursionará este fin de semana en el deporte automotor, durante la tercera fecha del Campeonato de Rally ACP, donde participará en la categoría Joyner, como copiloto de Fernando Romero-Lozada.

La presencia de la bella modelo, viene causando gran expectativa entre sus seguidores y los pilotos profesionales, quienes podrán verla debutar en la segunda fecha de la Copa Rally Stage, a bordo del vehículo Joyner 1100 SV, este sábado en el Autódromo de La Chutana.

Gracias a la invitación del team Joyner liderado por Ian Sierlecki, Lis dará un paso más en concretar uno de sus mayores objetivos, ser piloto: “estoy muy entusiasmada por esta nueva experiencia, porque ya en una competencia federada, vengo preparándome con el entrenamiento de siempre basado en musculación y funcional cuatro veces por semana gracias a Bodytech, además de una dieta baja en carbohidratos y alta en proteínas. He estado practicando con Fernando la lectura de la hoja de ruta, y con el cronómetro para establecer los tiempos oficiales y no penalizar. Correr con Fernando es un privilegio porque es un gran piloto y espero poder aprender mucho más con él, para más adelante poder ser yo la que maneje”, confesó Lis Mendiola.

La modelo no es ajena a las carreras, además de ser una de las modelos más cotizadas en los distintos eventos y campañas para conocidas marcas del sector automotor, es comunicadora y conduce el programa deportivo: “El Incar de Todo Motor”, y es reportera en la web “Todo Motor”, donde comparte pantalla junto a la también modelo Ana Olórtegui.

Lis Mendiola culminó recientemente sus estudios en Marketing y estudió previamente Administración, su afición por los fierros la viene cultivando desde hace varios años, uno de sus hobbies es practicar el off-road duneando en cuatrimoto. Esta será su primera vez, compitiendo en una carrera oficial de rally.

Con su debut, Lis Mendiola busca motivar a más mujeres a participar en las competencias de rally, donde cada vez más se destaca la presencia femenina con representantes como: Diana Lam, Jessica Gómez y Korina Rivadeneira.

“Quiero demostrar que una mujer no solamente vale por una bella figura, y un rostro bonito, nosotras tenemos metas en la vida y por más difícil que sea el camino, no es imposible lograrlo. Es importante que se animen a dar el primer paso, porque hoy en día hay muchas disciplinas al alcance ¡solo deben escoger una y salir a divertirse! El apoyo de la familia fierrera es increíble, día a día lo hemos vivido con las coberturas y ahora me toca vivirlo sobre la butaca”, señaló.