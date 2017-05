Gianna Velarde, de vencer al cáncer a ser un ícono del motociclismo peruano

Con tan solo 21 años Gianna Velarde se ha convertido en una reconocida motociclista nacional en la modalidad de enduro. En un deporte dominado casi por completo por los hombres, ella ha sabido hacerse un espacio y destacar.

Su historia empezó cuando tenía 15 años y pasó por una complicada etapa: le detectaron cáncer de ganglios.

“A los 15 años me dio cáncer de ganglios. Fue muy complicado porque me atacó el autoestima. Baje mucho de peso y se me caía el cabello. En todo este interín, mi papá me veía en el hospital sin muchas expectativas de la vida y su mejor idea para sacarme una sonrisa fue meterme al deporte, a las motos”, cuenta Gianna Velarde en una entrevista con Perú.com.

El tiempo pasó, la joven deportista superó su enfermedad y ahora va en busca de cumplir sus metas deportivas.

“Este año estoy probando el motocross y supercross. Es otro mundo (respecto al enduro) porque hay que pasar rápido. Lo hago porque me dará mucha más técnica para el enduro, más manejo y familiaridad”, comenta Velarde.

“La federación ha organizado los campeonatos (motocross y supercross). Son varias fechas. Algunas se correrán en Lima, pero la mayoría en provincias. El 19 de abril tengo mi segunda carrera de motocross en Tarapoto y para finales de mayo es la primera fecha de supercross”, agrega.

Finalmente, cuando le preguntamos si pensaba competir en una de las pruebas más complicadas off road, el Dakar, nos dijo lo siguiente:

“Con todos mis auspiciadores apostamos por eso. De acá a tres años la idea es ser la primera mujer peruana en correr un Dakar en moto”.