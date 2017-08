USA: así eran las escenas de crímenes en New York hace 100 años

Estas fotografías espantosas de la escena del crimen entre los años 1910 y 1920 en New York, Estados Unidos (USA), se suponía que nunca iban a ver la luz del día. Sin embargo, lograron sobrevivir al tiempo.

Las fotos, descubiertas durante las renovaciones de la antigua sede de la Departamento de Policía de New York (NYPD, por sus siglas en inglés) en 2012, dan una idea de cómo era New York durante el siglo pasado.

Los cambios que sufrió New York trajeron una nueva ola de crímenes violentos. La población de la urbe creció hasta cerca de un millón entre 1910 y 1920, y la ciudad se hizo tan peligrosa por la sobrepoblación.

En los primeros años de 1900, las tasas de homicidios en la ciudad de New York eran diez veces más altas que las de los asesinatos en Londres en el mismo tiempo, según informó el tabloide inglés “Daily Mail”.

Fotógrafos de la Policía de New York a principios del siglo XX utilizaban trípodes especiales con cámaras suspendidas por encima de la víctima para obtener disparos aéreos, a fin de registrar los crímenes.

Estas imágenes, que corresponden a una de las épocas más oscuras de la historia de New York, han sido recopiladas en un nuevo libro, ‘Murder in the City, New York, 1910-1920’, de Wilfried Kaute.

La década de 1910 precedió a un período aún más violento en la historia de Estados Unidos, conocida como la Era de la Prohibición, cuando la venta de alcohol fue prohibida entre los años 1920 y 1933.

Las bandas criminales organizadas no sólo empezaron a suministrar cerveza y licores piratas a varias ciudades de EE.UU ante la prohibición, sino que provocaron una ola de crímenes que casi paralizó a la nación.

