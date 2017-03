'Ángel de la muerte': tenebrosa historia del mayor asesino serial del Perú

En 2007, todos los titulares policiales fueron ocupados por Pedro Pablo Nakada Ludeña, un hombre de 34 años que confesó sin mayor remordimiento haber matado a más de 16 personas “para limpiar al Perú de la escoria”. Su rostro frío al contar sus crímenes y su afán de ser visto como “un salvador”, hicieron que lo apodaran ‘El apóstol dmaldito’.

Pedro Pablo Nakada se convirtió de esta manera en el asesino serial más sanguinario de la historia de nuestro país, sin embargo, pese a su delito, fue declarado inimputable y cumple un encierro de 35 años en el pabellón psiquiátrico del penal de Lurigancho.

“Tuve una infancia dura, mis hermanos me violaron”

Pedro Pablo Nakada Ludeña nació en José y María, El Agustino, el 28 de febrero de 1973. Su infancia estuvo marcada por el abuso y la violencia. En la escuela, sufría bullying y en su casa era sometido a diversas vejaciones sexuales por sus propios hermanos.

“No tenía amistad con los demás niños. Sí, era solitario. ¿Por qué? Porque los niños eran malos. Me jalaban el pelo. Me molestaban todo el tiempo. A los 5 años mis hermanas mayores me vestían de mujer y me obligaban a salir así a la calle. Mis hermanos me violaron y hacían que les practique sexo oral”, dijo a la policía cuando fue detenido.

Pedro Pablo Nakada Ludeña apenas logró concluir el tercer grado de la primaria, aunque después llegaría a ser un hábil mecánico. Estuvo 2 meses en la Fuerza Aérea pero lo echaron al considerar que padecía esquizofrenia paranoide y tenía tendencias psicópatas.

nace el ‘Ángel de la muerte’

En 2001, Pedro Pablo Nakada Ludeña deja Lima y se asienta en Huaral. Ahí empieza su historia de crimen y “purificación”.

Esta es el arma que usaba ‘El ángel de la muerte’ para matar a sus víctimas. (Foto: elcomercio.pe)

En el interrogatorio hecho por la Policía, este asesino serial precisó que lo único que lo motivaba era “limpiar el mundo de la escoria de la sociedad”. “Yo no soy un criminal, soy un limpiador, he librado a la sociedad de homosexuales y vagabundos”, enfatizó.

Durante 5 años, ‘El ángel de la muerte’ mató a 25 personas. Entre sus víctimas figura una mujer de 50 años, un taxista y sus dos pasajeros, un cosmetólogo y más. A todos les disparaba en la nuca “para que no sufran” y luego rezaba un rosario y los enterraba.

“¿Qué siento cuando mato? Siento que ayudo. ¿A qué? A que la gente cambie. Quiero que haya paz. Maté a 25 personas para limpiar el mundo de la escoria”, indicó, pero no solo asesinó a gente “corrompida”, sino seres inocentes como una niña a la cual le disparó para quitarle su bicicleta. “Tuve que hacerlo para poder conseguir dinero, balas y seguir la misión de Dios”, contó sobre este caso.

captura, condena y polémica

“Yo quería meter una granada de guerra a una discoteca para que mueran todos los corruptos y perdidos, pero me atraparon”, dijo.

El 28 de diciembre del 2006, agentes especiales de la Dirincri lo capturaron e interrogaron, ahí pudieron escuchar su escalofriante relato.

Un año después fue condenado a 35 años de prisión y enviado al penal de Lurigancho. Sin embargo, meses después un nuevo informe psiquiátrico ordenó su reclusión en el pabellón de enfermos mentales, pues padecía de esquizofrenia paranoide, situación que lo volvió inimputable.

Para ‘El apóstol de la muerte’ ir a la cárcel representaba un tormento insoportable. Intentó suicidarse y pidió que lo fusilen pero nada de eso pasó.

A pesar de que las leyes peruanas precisaron que al cumplir su condena sea liberado, especialistas recomiendan que no suceda porque seguirá cometiendo los mismos ilícitos.

“Cuando salga libre seguiré cumpliendo mi misión purificadora. Eso es lo que quiere Dios y lo que me dicta”, argumentó.

el dato

En septiembre del 2015, Vayron Nakada Ludeña asesinó con un cuchillo a seis personas en la prefectura de Saitama, Japón. Él era hermano del ‘Angel de la muerte’.

Vayron Jonathan Nakada Ludeña intentó suicidarse después del hecho, pero fue detenido y llevado a un hospital.

Él podría ser condenado a la horca por el crimen.

mira la historia del ángel de la muerte’

La historia del ‘Angel de la muerte’, el mayor asesino serial del Perú. (Video: América Noticias)

