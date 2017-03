Viceministra de Agricultura: su increíble respuesta tras renunciar

Tras renunciar como viceministra de Agricultura, Eufrosina Santa María Rubio, quien fue captada veraneando en una piscina y montando bicicleta pese a la desgracia que vive el Perú, dio esta increíble respuesta.

“Yo he nadado por el Perú, soy deportista. Es mi horario de almuerzo y cualquier cosa puedo hacer”, dijo al diario “Correo” al ser cuestionada por el hecho de estar en una piscina veraneando en plena emergencia en el país.

Tras señalar que los funcionarios públicos no trabajan 8 horas o 14 horas y menos en emergencia, Eufrosina Santa María Rubio remarcó que cuando “tienes un momento light, te dedicas a ti también”.

“Otras autoridades están haciéndose las uñas, haciéndose el cabello; yo estaba haciendo deporte”, expresó sobre las imágenes donde se le ve montando bicicleta. “Yo he estado atendiendo”, enfatizó la exviceministra.

Eufrosina Santa María Rubio también aclaró que ella renunció y no porque el ministro de Agricultura, José Manuel Hernández, le retirara su confianza o por supuestamente haber cometido “actitudes irregulares”.

“Yo tengo la carta de la renuncia y la hora. Lo primero es que quería venir a Trujillo y no me dejaron. Quería venir a trabajar acá en esta emergencia. ¿Quién más conoce la región si yo he trabajado en La Libertad? El ministro no quería”, dijo en su defensa.

escándalo por fotos

Como se recuerda, en las imágenes se ve a la ahora ex viceministra de Agricultura, Eufrosina Hilda Santa María Rubio disfrutando de sus vacaciones en una piscina y paseando en bicicleta, pese a la emergencia en el Perú.

Tras el anuncio de que se difundirán las fotos en el programa “Panorama”, Eufrosina Santa María Rubio presentó su carta de renuncia, la cual fue aceptada por el propio presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski.

De acuerdo a las imágenes del programa periodístico, la viceministra Santa María Rubio aparece veraneando en una piscina, montando bicicleta y luego patinando por las calles de Lima.

En el avance del reportaje, se aprecia a la ahora exviceministra diciendo a una periodista: “Qué estás preguntándome, yo te voy a agradecer que así como has venido, te retires”.

Inundaciones en Perú

Las inundaciones registradas desde el pasado diciembre en Perú han dejado, hasta el momento, 84 muertos, 111.098 damnificados y 666.534 afectados, según el último informe oficial publicado por el Centro de Operaciones de Emergencias Nacional (COEN).

El documento, que recoge los daños registrados desde que comenzó la temporada de lluvias, señaló que también han resultado afectadas 149.541 viviendas en todo el país.

La mayor parte de las víctimas se concentra en las regiones norteñas de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Áncash, mientras que en Lima se mantuvo la cifra de 6 fallecidos, pero los damnificados aumentaron a 5.896, los afectados a 18.795 y las viviendas dañadas a 7.584 viviendas.

El informe precisó que se mantiene la situación de alerta ante el posible desbordamiento de ríos en las regiones norteñas de Lambayeque, Tumbes, Piura y en el norte de la región Lima, mientras que los ríos que discurren por la capital peruana mantienen un cauce normal.

¡Ten cuidado con los rumores falsos!

Si quieres denunciar a un irresponsable, entra a https://t.co/0eQDLDhBx6pic.twitter.com/SGkG4CidPH — Mininter Perú (@MininterPeru) 20 de marzo de 2017

Donaciones para damnificados

La Presidencia del Consejo de Ministros del Perú impulsa la campaña #UnaSolaFuerza mediante la cual busca recolectar donaciones para las poblaciones más afectadas por lluvias intensas y huaicos en todo el país.

Algunos centros de acopio del Gobierno son:

Palacio de Gobierno. (Jr. de la Unión s/n 1era cuadra)

Villa Deportiva Nacional – puerta 14 ( Av. del Aire, San Luis 15021).

Coliseo Eduardo Dibós – puerta 2 (Av. Angamos Este 2681, Distrito de Lima).

Centro comercial Jockey Plaza (Av. Javier Prado Este 1650).

Centro comercial Megaplaza (Alfredo Mendiola 3698, Independencia).

Sede Central del MIDIS . (Av. Paseo de la República 3101 – San Isidro) (De 9:00 am a 5:30 pm.)

Sede de Mininter. Calle 41, puerta 9 – San Isidro. (De 10:00 am a 9:00 pm)

¿Cómo donar?

1. Ya no se necesita más ropa. La prioridad ahora es agua, ya que muchas zonas afectadas no tienen acceso a este servicio básico.

2. Si donas latas, que sean con abre fácil.

3. Los productos deben estar embolsados y sellados. Resaltar la fecha de vencimiento para que los voluntarios las encuentren fácilmente.

4. Si vas a donar comida, que sea avena, menestras, arroz y azúcar.

5. Bloqueadores y repelentes son productos caros pero le hacen mucha falta a los que están expuestos al calor, humedad e inundaciones.

