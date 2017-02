Tejada apeló decisión judicial de prisión preventiva en su contra

La defensa de la exvoleibolista, Jessica Tejada, presentó un recurso de apelación contra la decisión del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, que dictó 18 meses de prisión preventiva para su patrocinada por el caso Odebrecht.

Al término de la audiencia en la que se decidió esta medida restrictiva, el abogado de la exdeportista, José Urquizo, adelantó que el miércoles de la semana entrante serán sustentados los fundamentos de esta apelación, dentro del plazo legal establecido.

“Ya hemos apelado. No estamos de acuerdo con los criterios que ha utilizado (el juez), porque algunos de ellos no han sido objeto de la discusión, por ejemplo, cuando comenzó su discurso hablando de la criminalidad organizada. Eso no fue punto de referencia”, alegó.

Asimismo, Urquizo Olaechea consideró que hubo sesgo al momento de valorar los planteamientos expuestos por la defensa de Tejada y, en general, en el proceso de racionalización de los hechos.

“Cuando yo lo escuchaba (al juez Richard Concepción Carhuancho), daba la sensación de que era un alegato a favor del Ministerio Público”, refirió el letrado, en comunicación con RPP.

Jessica Tejada afrontará en prisión preventiva las investigaciones por su presunta relación en el cobro de coimas por la Línea 1 del Metro de Lima, licitado en el segundo gobierno aprista, según decisión judicial.

La medida restrictiva regirá por 18 meses contra la exdeportista, pareja sentimental del exviceministro aprista, Jorge Cuba, encarcelado en el penal Piedra Gordas por, presuntamente, haber recibido coimas de la empresa brasilera Odebrecht.

Similar medida fue dispuesta contra Mariella Huerta Minaya, ex presidenta del comité de licitación del Tramo 2 del Metro de Lima.

Tras la diligencia judicial, Jessica Tejada fue derivada hasta la carceleta del Poder Judicial.

Fuente: Andina

también puedes ver: hotel colapsó por intensas lluvias en perú