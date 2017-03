Arzobispo de Arequipa habla de ideología de género y ministro responde así

Mientras participaba en el nonagésimo aniversario de la Fiesta del Señor de la Amargura, en el distrito de Paucarpata, en Arequipa, el Arzobispo Javier del Río Alba aprovechó la presencia del ministro de Cultura, Salvador del Solar, para pedirle que interceda por “el pueblo” ante el presidente de la República y ayude a “eliminar de la currícula escolar la ideología de género”, pero la respuesta que recibió lo dejó perplejo.

“Yo quería pedirle, señor ministro, humildemente, que transmita al señor presidente de la República y a la señora ministra que esta confusión que se ha creado se puede terminar con dos reglones. Bastaría que el Ministerio de Educación completara este currículo con una disposición final: ‘queda prohibido en todos los colegios del Perú introducir ideología de género’. No cuesta nada hacerlo”, pidió el arzobispo arequipeño.

Sin embargo, en la respuesta que le dio Salvador del Solar se mencionó al amor hacia todas las personas sin distinción de sus creencias.

“Lo que veo humildemente, y con todo respeto, en el Señor de la Amargura, es un Cristo que carga una cruz y me pregunto quién le puso esa cruz. Se la pusimos nosotros juzgándolo y llevándolo al calvario… Tengo la impresión de que como sociedad le estamos poniendo la cruz a personas que consideramos que no entran en los moldes de nuestra manera de ver las cosas. Creo que esa reflexión cabe… Vale la pena que reflexionemos y pensemos si tal vez no somos injustos, si juzgamos a personas tan peruanas como nosotros, seguramente tan católicas como nosotros, a las que hoy le ponemos esa cruz. No voy a entrar en un debate, solo comparto esa inquietud”, enfatizó el ministro.

