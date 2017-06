¿Por qué congresista Patricia Donayre renunció a Fuerza Popular?

La congresista Patricia Donayre anunció hoy que presentó su renuncia a la bancada de Fuerza Popular, con la cual había mostrado discrepancias en las últimas semanas.

“He decidido renunciar al grupo parlamentario. Primeramente, porque se me ha sometido a un proceso disciplinario totalmente inconstitucional”, dijo Patricia Donayre al referir que el proceso se basó en un reglamento cuya constancia de aprobación y no cuenta con firmas de los miembros de la bancada.

“A partir de ahora recobro mi independencia”, manifestó en conferencia de prensa, donde sostuvo que cuando se le invitó a formar parte de lista parlamentaria se le informó que iban a marcar “una clara línea de lucha contra la corrupción” y lograr objetivos importantes para el país como la reforma electoral, algo que, advirtió, no ha sucedido.

Una efectiva lucha anticorrupción, añadió, debía traducirse en una reforma electoral integral que considere fuentes de financiamiento prohibido, deslindando aportes del narcotráfico o lavado de activos, lo cual propuso por el grupo de reforma electoral que encabezó.

Patricia Donayre advirtió también que no se ha visto resultados sobre proyectos importantes para la Amazonía, como se le prometió durante la campaña.

Según remarcó, su decisión de renunciar va más allá de un tema personal y apunta más bien a un asunto de principios, respeto a la legalidad y a la Constitución.

Al consultarle si hay más congresistas descontentos dentro de Fuerza Popular, la legisladora señaló, que espera que unos 20, 30 o 50 parlamentarios salgan a expresar su posición y pensamiento.

“Siento que no hay una auténtica democracia en un reglamento donde se establece que la presidenta del partido preside el grupo parlamentario, estamos partiendo de un acto que no es democrático, porque no puede presidir un grupo parlamentario quien no ha sido elegido como congresista”, aseveró.

“Como provinciana siento que el centralismo se refleja no solo a nivel de la capital y sino a nivel del grupo parlamentario y el propio Congreso. Es hora de que se escuche la voz de los provincianos y regiones, y se hagan reformas importantes de la mano del Ejecutivo”, agregó Patricia Donayre.

Fuente: Agencia Andina