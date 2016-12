Presidente PPK es el personaje positivo del Perú en el año 2016

El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, fue considerado “el personaje público del año para el Perú en términos positivos”, según una encuesta nacional urbano-rural de la compañía Ipsos Perú, dada a conocer hoy.

Según el estudio, publicado en el diario El Comercio, el Jefe de Estado encabeza la respectiva lista con el 36% de respaldo, 13 puntos por encima del futbolista peruano, Paolo Guerrero, quien milita en el Flamengo de Brasil (23%).

Ambos personajes son seguidos en la nómina por la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori (21%); el Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa (18%); la fondista Gladys Tejeda (14%); y el actor y ministro de Cultura, Salvador de Solar (14%).

Más rezagados figuran el alcalde de Lima, Luis Castañeda; el futbolista del Sao Paulo, Christian Cueva y la ex candidata presidencial, Verónika Mendoza, los tres con el 13%, seguidos por el tenor Juan Diego Flórez (12%) y el Premier, Fernando Zavala (10%).

El listado también incluye al ex aspirante presidencial, Julio Guzmán (9%); el censurado ex ministro de Educación, Jaime Saavedra (9%), el actor y humorista Carlos Alcántara (6%), así como la presidenta del Congreso de la República, Luz Salgado (6%).

Completan la relación la animadora de televisión, Gisela Valcárcel (5%); y la actriz Magaly Solier (3%).

Personajes negativos

En el marco del sondeo, asimismo, se elaboró la nómina de las “personas públicas del año en términos negativos”, la cual estuvo liderada por la ex primera dama, Nadine Heredia (47%); y por su esposo, el ex mandatario Ollanta Humala (33%).

Le siguen el ex presidente y líder aprista, Alan García (31%); Keiko Fujimori (26%), el ex titular de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Manuel Burga (24%); el ex postulante presidencial, César Acuña (23%) y el ex mandatario, Alejandro Toledo (20%).

El ex asesor presidencial, Carlos Moreno (9%); y el ex gobernador regional de Cajamarca, Gregorio Santos (7%), entre otros, también fueron incluidos en esta relación.

Ficha técnica

Margen de error: +/- 2.7%.

Nivel de confianza: 95%.

Muestra: 1,284 personas entrevistadas en 23 departamentos del país, más el Callao.

Universo: Hombres y mujeres de 18 años a más.

Nivel de representatividad: 71.5%.

Fecha de aplicación: Del 7 al 9 de diciembre de 2016. (Fuente: Andina)

