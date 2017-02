PPK visitó comisaría y un policía le reclamó por falta de equipos

El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, llegó a la comisaría de El Agustino para realizar una visita inopinada en el marco de la Semana de la Seguridad Ciudadana, sin presagiar que uno de los efectivos le mostraría las carencias que tienen y le pediría que “por favor los apoyen”.

PPK fue recibido en la comisaría de El Agustino por parte del personal policial. En una salita, los efectivos les mostraron todas las actividades que realizan para ayudar a la población, especialmente a los niños y adolescentes, a no caer en la drogadicción y la delincuencia.

“Acá tenemos muñecos y programas que nosotros mismos hemos realizado con ayuda de los vecinos. Nadie nos ha apoyado, solo ellos”, dijo un efectivo mientras mostraba algunos videos de sus actuaciones en los colegios de la zona.

Luego de esto, otro efectivo tomó la palabra para decirle a PPK que los ayude con una computadora y un proyector, pues las charlas educativas que brindan se “tornan aburridas” sin imágenes o videos que mostrar.

“Señor presidente, discúlpeme… antes que se vaya, quería pedirle algo, hemos hecho todo con nuestras propias manos, con los vecinos de acá… Nosotros no hemos pedido al Estado; pero en este momento necesitamos un proyector porque a veces ellos van, hablan y la gente se duerme, no escucha; pero si le damos un video ahí si miran, por eso por favor pedimos al Gobierno que nos apoye con una computadora… Nosotros no tenemos. Un vecino nos ha prestado su máquina, por favor necesitamos ayuda urgente para apoyar a los niños. Nosotros estamos así desde mayo…”, dijo.

PPK respondió el pedido afirmativamente e hizo que su secretario apuntara todo.

mira el video

Policía pide a PPK una computadora y un proyector. (Video: Canal N)